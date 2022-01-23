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李宗盛「有歌之年」巡迴演唱會 Hard Rock Casino 之北印第安納州站 2/12 開唱

本報芝加哥訊
李宗盛｢有歌之年」演唱會打造多變視覺，歌迷們請勿失良機。
李宗盛｢有歌之年」演唱會打造多變視覺，歌迷們請勿失良機。

有“華語流行音樂教父”和“百萬制作人”之稱的台灣歌手、天王巨星李宗盛「有歌之年」美國巡迴演唱會之北印第安納州站將於2月12日晚上9點 (入場8:00PM)在 Hard Rock Live舉行，入場票現正於網站 IEMshowplace.com 熱賣中，票價為：VIP$268、$218、$168、$128.喜愛李宗盛歌聲的觀眾請勿失良機。

作為華語樂壇最具影響力的音樂大師，眾多明星如：周華健、辛曉琪、張信哲、光良、品冠、梁靜茹、五月天、白安與楊宗緯等都曾受到李宗盛的幫助，因此李宗盛被譽為“自20世紀80年代以來，東亞及東南亞最重要的音樂制作人”。其成名作品可以說是數不勝數，包括：《愛的代價》、《真心英雄》、《我是一只小小鳥》、《夢醒時分》、《當愛已成往事》、《領悟》、《傷痕》、《陰天》、《明明白白我的心》、《愛如潮水》、《讓我歡喜讓我憂》、《凡人歌》等。

李宗盛自2019年5月24日在蘇州舉辦首場「有歌之年」巡迴演唱會，穿越近31個月，走過紹興、合肥、鎮江、呼和浩特、青島、鞍山、哈爾濱、宜昌、佛山、深圳、石家莊、鄭州、泉州、昆明、長沙、寧波、新加坡、康乃迪克、聖荷西、溫哥華、高雄等城市，李宗盛無可取代以李式經典總讓全球折服，獨特的嗓音魅力更是席捲華語流行樂壇的傳世經典。

現在終於將在2月12日 Hard Rock Casino北印第安納州站與老朋友們見面，在演唱會上，他將重詮釋1989年至2000年之間膾炙人口的曲目，他說過，每次寫歌寫到精疲力盡的時候，他都會告訴自己要好好寫，因為所寫下的每一首歌，都有可能改變一個人的一生，抱著這樣的使命，他感性地說道：「我跟歌者好像命運共同體，幸運在時代留下印記，回憶有哪些歌烙印在記憶當中。」這些歌，觸動了聽歌者內心深處隱藏的那份悸動，如果回憶會慢慢消失，讓李宗盛帶你重回每一首創作的當下，一窺音樂製作歷程與音符背後不為人知的故事。

｢有歌之年」演唱會打造多變視覺，將于2/12/2022 ( 六) 晚上9:00PM 開唱。李宗盛歌迷們請勿失良機。請上網 IEMshowplace.com，提早購買演唱會門票。

印第安納州 新加坡 東南亞

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