疫情反彈 庫克郡重開3處大型疫苗接種站

因應需求增加，庫克郡18日宣因恢復三處大型疫苗接種站的施打服務。(庫克郡府臉書)

新冠變種病毒 株Omicron傳染力強大，許多仍未施打疫苗 或補強針的民眾，近來紛紛四處尋找接種機會，因應需求提高，庫克 郡18日宣布，森林公園市(Forest Park)、麥特森市(Matteson)與德斯普蘭斯市(Des Plaines)等三處半年前關閉的大型接種站，即日起將陸續恢復提供疫苗施打。

庫克郡衛生局官員莫拉(Iliana Mora)表示，她沒想到會有重新推出大型施打站的機會，儘管此決定推出緊急，但衛生局之前已經有管理大型接種站的豐富經驗，因此很快將可以上手，她也提到，許多想打補強針的居民，目前都面臨疫苗不好找的挑戰，適時推出大型施打站，就是為了確保社區整體健康。

根據統計，庫克郡至少接種一劑新冠疫苗的比率為80%，不過，符合施打補強針資格且已經接種的只有40%。

森林公園市的接種站(7630 Roosevelt Rd.)將在本周第一個恢復疫苗施打，其他兩個據點也預計下周重開，三個接種據點的開放接種時間，分別為周二到周六早上8時到晚間6時，周日則從上午10時開放到下午4時。

衛生局表示，接種站將提供輝瑞、莫德納與嬌生三種疫苗供選擇施打，想要前往打疫苗者，不需預約，但如事先透過網路約好施打時間，到現場時可優先接種，詳細信息與預約方式，可查詢官網：vaccine.cookcountyil.gov，或撥打疫苗熱線(833)308-1988。