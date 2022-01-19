芝城新規 即起禁餐館主動提供一次性餐具

芝加哥即日起禁止餐館外賣主動提供一次性餐具。(本報檔案照片)

芝城餐館及提供飲食的場所，18日起依照新法，將不再主動提供外賣顧客一次性使用餐具，這也意味著，除非消費者向餐館提出要求，否則外送、自取外賣的餐點，將不再附上筷子、湯匙、叉子等用餐工具。

這項新規去年9月底於芝加哥 市議會以37：10的票數通過，支持者主要希望藉此解決新冠疫情 期間，餐廳外賣激增所造成的塑膠餐具使用飆升問題。新規僅限外賣餐點，堂食則不在此限。

新冠疫情期間，餐廳外賣需求量大增，塑膠餐具、容器的用量也隨著增長，而疫情緩解，餐館重新開放堂食後，餐廳業者考慮塑膠容器「衛生方便且節省洗碗開銷」，因此持續使用的也不在少數。

新法適用範圍，包括餐館、咖啡 店、三明治簡餐店、酒吧、設於公司或機構內的餐廳等，而所謂「一次性餐具」，包括塑膠湯匙、刀叉，還有筷子、濕巾，小包裝的鹽、胡椒調味品、餐巾紙、杯子隔熱紙套、飲料盤等，這些都不再由餐館自動包括在外賣自取或送餐的食品袋中。不過，根據法案，得來速餐廳和機場美食站、自動販賣機等則不受影響。

此外，該法令未禁止餐廳提供塑膠吸管、飲料杯蓋、咖啡杯上的防熱杯套，由製造商出廠食品或飲料時，就已經預先包裝或附在產品上的一次性食品器具，也不在禁令範圍。

該法案通過後，獲得支持減塑派者讚賞，但也有反對者稱，此舉將促使更多對於外賣餐點的限制落實。芝加哥經營餐館Ann Sather的44區區長湯尼(Tom Tunney)對此曾提到，送外賣時造成的汽車廢氣排放，還有交通阻塞時的空氣污染，都比去針對一次性餐具形成的環保問題更大更嚴重，「我不擔心塑料，我比較擔心石化燃料」，他說，如果真的要環保，鼓勵人們步行去買菜不是比限制主動提供一次性餐具更有效。