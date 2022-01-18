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芝加哥公車與捷運暴力犯罪 創6年來新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
過去一個月間，芝加哥捷運發生了36宗暴力事件。(CTA臉書截圖)
過去一個月間，芝加哥捷運發生了36宗暴力事件。(CTA臉書截圖)

新冠疫情期間在芝加哥搭乘公共交通工具，不僅要小心防疫，以免病毒上身，同時還要留意成為歹徒犯案目標；一份最新的統計顯示，2021年的公車、捷運暴力案件創六年來新高，而過去30天之間，每天在公車、捷運列車都至少會發生一宗犯罪案件，短短一個月就累計多達49件暴力犯罪，其中於公車發生13宗，捷運多達36宗。

CBS芝加哥新聞頻道報導，上周四晚間，共有三名搭乘捷運的乘客，分別在市區捷運站月台遭兩名男子持刀刺傷，其中一名受害者報案表示，他約在當晚9時站在紅線捷運傑克森站月台候車，兩名男子持刀要求他交出財物，他雖然把背包交給對方，但耳背仍被當場刺傷。警方表示，兇嫌逃跑同時，還刺傷了另兩名乘客。

另一名於綠線捷運受攻擊的婦女也描述了其可怕經歷，她去年11月在東加菲爾德公園車站(East Garfield Park)上了捷運列車，一名在肯茲站(Kedzie)上車的男子坐在她的對面，該名男子沒有戴口罩且手機大聲播放音樂，這名女子因此決定走到其他車廂，沒想到卻引發衝突。

受害女描述，當列車停靠在加州站時，她拿了皮包想要下車，卻被該名男子持棍子毆打到滿臉是血。

除了乘客受害外，芝加哥公車司機也遭到莫名其妙的群毆，司機工會因此向芝加哥警局求助，希望提供更多保護。

數據顯示，2020年芝加哥公共交通工具的暴力事件有579宗，到2021年增長到624宗，而2015年時的暴力案件僅有450件，這些犯罪行為包括騷擾、毆打、性騷擾、搶劫。

捷運 芝加哥 性騷擾

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