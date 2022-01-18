芝大馬丁路德領袖獎 陳本恩促進華裔權益獲殊榮

華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩(前中)，致力推動華裔福利與權益。(特派員黃惠玲／攝影)

為紀念馬丁路德•金恩博士(Dr. Martin Luther King Jr)，芝加哥 大學每年都會評選出於校園、世界各地推動平等與正義的傑出教職員、學生及校友，並予以頒發多元化領袖獎(Diversity Leadership Awards)，芝大校友、華埠 更好團結聯盟執行主任陳本恩(Grace Chan Mckibben)，因其積極促進華裔 權益，獲選為芝大今年五位得獎人之一。

馬丁路德•金恩是一位美國牧師、社會運動者、人權主義者和非裔民權運動領袖，為1964年諾貝爾和平獎得主，金恩主張以非暴力的公民抗命方法，爭取非裔的基本權利。1968年4月4日，金恩在田納西州曼菲斯一家汽車旅館遭暗殺，1986年起，每年1月的第三個周一，定為聯邦「馬丁路德•金恩紀念日」。

陳本恩獲獎後表示非常意外與驚喜，她說，華裔人口不斷在伊利諾州及芝加哥地區增長，但很多政府措施與福利權益，並沒有跟上腳步，這也是她致力推動華裔權益的主因。

芝大今年五位獲獎者，包括教授米勒(Doriane C. Miller)、校友陳本恩、退休職員康恩利(Cynthia Cook Conley)、研究生Radihika Santhanagopalan，以及大學生柯羅特(Dinah Clottey)。芝大表示，由於疫情考量，原本預定17日舉行的頒獎活動順延2月21日。

芝大公布的得獎人介紹中提到，陳本恩致力於建立種族與階級間的聯盟，創造更安全、健康與更平等的社區；在擔任華埠更好團結聯盟主任期間，陳本恩透過規劃、組織與倡導項目與活動，爭取華裔權益，近期她主導了加強華人參與人口普查，並推動芝加哥落實首個亞裔多數選區。

陳本恩在服務於華人諮詢服務處期間，創辦了免費法律諮詢服務，她目前還擔任伊州美國公民自由聯盟(Illinois American Civil Liberties Union)的董事會成員，同時也是芝加哥低收入戶住房信託基金委員會(Chicago Low Income Housing Trust Fund Board)、芝加哥社區發展委員會(Chicago Community Development Commission)、伊州亞裔就業計畫諮詢委員會(Illinois Asian American Employment Plan Advisory Board)的成員。

陳本恩在芝大取得語言學與社會學雙學士學位，之後又拿到語言學碩士，她曾任芝大學生部門的副負責人，主要負責監督學生健康與安全措施。