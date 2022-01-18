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今年起 伊州定1月17日為拳王阿里紀念日

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥歷史博物館17日舉行了紀念拳王阿里的活動。(芝歷史博物館官方臉書)
芝加哥歷史博物館17日舉行了紀念拳王阿里的活動。(芝歷史博物館官方臉書)

17日為馬丁路德•金恩紀念日，但許多民眾可能還不知道，17日也是伊利諾州首度紀念已逝拳王穆罕默德•阿里(Muhammad Ali-Haj)的節日，伊州議會是在去年6月通過每年1月17日訂為「阿里紀念日」，今年碰巧與金恩紀念日同一天。

出生於1942年1月17日的阿里，於2016年6月3日過世，17日為他80歲冥誕，阿里以他的偉大拳擊職業生涯名滿全球，他也被譽為民權司法的捍衛者，同時也是一名社會活動家、藝人、詩人與慈善家，並因此贏得「最偉大者」(The Greatest)的稱號。

阿里從1960年代中期到1970年代後期，一直居住在芝加哥南區，他後來信奉伊斯蘭教，並拒絕參與越戰，他當時表示是出於良心拒服兵役，但也因此被禁參與拳擊賽，還遭判逃避兵役。

阿里在芝加哥居住期間，廣泛參與伊斯蘭國家組織，也多次出席民權運動，他在芝城結婚、成家。

芝加哥歷史博物館17日下午舉行了紀念金恩與阿里的活動，包括社會活動家傑克森(Jesse Jackson)、阿里的女兒馬麗雲(Maryum)都出席了紀念會。

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