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新冠控制中心 全美300多處檢測站停業

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
由於新冠檢測需求量增高，坊間出現許多品質不一的快閃檢測站，引發不少爭議。(特派員黃惠玲╱攝影)
由於新冠檢測需求量增高，坊間出現許多品質不一的快閃檢測站，引發不少爭議。(特派員黃惠玲╱攝影)

總部設在伊利諾州，並在全美至少29州設有300多個檢測站的「新冠控制中心」(Center for COVID Control)14日宣布，即日起所有檢測站暫停營運一周，儘管該公司說明暫時停業原因為人手不足，但優良商業局(The Better Business Bureau)表示，該中心對於許多申訴置之不理，是導致停業的主因。

優良商業局表示，許多民眾都向該局提出對控制新冠全中心的投訴，內容包括遲遲未收到檢測結果、糟糕的客戶服務等，經商業局對該公司提出警告後，仍然對民眾申訴不予理會，因此導致了這次的暫停營業。

根據Blockclubchicago報導，該中心在1月1日時每天約做一萬個檢測，而到1月6日時，當日檢測量激增到九萬個，專家指出，全美沒有任何一家實驗室可以單日處理如此大的檢測量，這也因此導致該中心根本無力提供受測者檢測結果。

伊州洛克福德優良商業局局長霍頓(Dennis Horton)說，「控制新冠檢測中心」的快閃檢測站，企圖欺騙民眾，該中心目前已經被列為極差等級的F級。

由於近來快閃檢測站爭議不斷，他也建議想要接受新冠檢測者，不要去需要提供身分證或健保卡的地方受檢，因為商業局無法確定該類業者會如何處理這些信息，他說，到政府部門或衛生單位、醫學院等地的檢測站受測，並不需要提供上述個人信息。

控制新冠檢測中心的官網指出，該中心的檢測人數過多，造成檢測中心人力資源壓力，進而影響了檢測的服務與診斷作業。該中心執行長Aleya Siyaj發表聲明稱，很遺憾由於檢測中心的業務快速增長，加上前所未有的高需求，導致該中心無法履行安全、準確與合規的檢查，因此不得不暫停所有檢測服務。

根據指出，該中心希望能在1月22日恢復提供新冠檢測。

新冠控制中心14日宣布即日起到21日所有檢測站暫停營運。(官網截圖)
新冠控制中心14日宣布即日起到21日所有檢測站暫停營運。(官網截圖)

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