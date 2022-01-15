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快閃檢測站林立 FTC教招辨真假

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

急著做檢測卻找不到政府設立檢測站的預約空檔，坊間突然到處林立的快閃檢測站，打著免預約免收費的招牌，很快成為許多民眾的檢測選擇，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)14日提出三大判斷檢測站品質的建議，包括「到醫生或衛生局所推薦處受檢」、「避免從社交媒體或廣告郵件搜尋檢測站」、「查詢各地警局檢測站是否合法」。

FTC指出，不肖份子看準目前市場十分短缺新冠檢測服務與新冠檢測快篩盒，因此一些假造的檢測盒應運而生，甚至還在部分實體檢測站使用。

此外，也有民眾投訴明明在網站聲明檢測免費，但受檢完之後卻收到對方帳單，或檢測完卻永遠收不到結果，FTC提醒，一些虛假網站正透過這些假造服務，竊取民眾的社會安全碼、信用卡及其他健康信息，並利用這些個人資料製做假的信用卡或盜刷信用卡。

FTC說，最糟糕的是明明是想了解自己是否染疫，以避免傳播病毒，卻在這些品質不良的服務中完全沒有得到幫助。

FTC消費者保護部門建議透過以下三種方式搜尋檢測站，以避免成為受害者：

1。從醫生或衛生部門處找檢測推薦，換句話說，不要隨便進入路邊看到突然冒出的檢測站受檢。

2。不要從社交媒體或廣告郵件找檢測站，尤其在社交媒體上，有人以「鄰居」之名推薦某些檢測點，然而這名鄰居可能根本是假的。在選擇檢測站前，最好上州府或當地衛生局官網，查詢該檢測站是否在官方名單之中。

3。不確定是否檢測網站合法時，可向當地警察局或警長辦公室查詢，如果該檢測公司在住家附近設了檢測據點，警察應該會知道他們是否合法。

此外，伊州衛生廳14日宣布擴大三處大型檢測站的服務時間，包括South Suburban College周一到周日上午8時到下午4時； Aurora(2450 N. Farnsworth Ave. Aurora)周一到周日上午8時到下午4時；Harwood Heights(6959 W. Forest Preserve Rd., Chicago)周一到周日上午7時到下午3時，其他檢測站信息，可查詢：dph.illinois.gov/covid19/testing。

檢測 信用卡 警察

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