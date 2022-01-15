芝城16家餐館、健身房 未查疫苗卡受罰
芝加哥市商務與消費者保護局(Department of Business Affairs and Consumer Protection)14日表示，從3日開始執行新疫苗卡查驗措施約兩周來，共有16家商家違反規定受罰，其中包括一家中餐館。
商務與消保局表示，違反查驗顧客疫苗卡規定的商家，將收到兩張罰單，根據市府法規，每張罰單金額從100元到一萬元不等，情節嚴重者也能遭到勒令停業。
這次受罰的商家，包括十家餐館與六家健身房或休閒場所，所有商家名單包括Reach Fieldhouse、La Quebrada #3 Inc.、Vianna Brothers Brazilian Jiu-Jitsu Academy、
Kids Empire、Captain Hooks、Kamehachi、Outdoor Grill、Hollywood Grill、McDonald's(10 E. Chicago Ave.)、Snap Fitness、Goldfish Swim School of Wicker Park、
The Halal Guys、L & G Restaurant、Planet Fitness、China Ho Restaurant、La Borra Del Cafe Delaware。
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