芝城16家餐館、健身房 未查疫苗卡受罰

芝加哥餐館、健身房等，依規定必須在入口處張貼告示，以提醒消費者入內時出示疫苗接種卡。(本報檔案照片)

芝加哥市商務與消費者保護局(Department of Business Affairs and Consumer Protection)14日表示，從3日開始執行新疫苗 卡查驗措施約兩周來，共有16家商家違反規定受罰，其中包括一家中餐館。

商務與消保局表示，違反查驗顧客疫苗卡規定的商家，將收到兩張罰單，根據市府法規，每張罰單金額從100元到一萬元不等，情節嚴重者也能遭到勒令停業。

這次受罰的商家，包括十家餐館與六家健身 房或休閒場所，所有商家名單包括Reach Fieldhouse、La Quebrada #3 Inc.、Vianna Brothers Brazilian Jiu-Jitsu Academy、

Kids Empire、Captain Hooks、Kamehachi、Outdoor Grill、Hollywood Grill、McDonald's (10 E. Chicago Ave.)、Snap Fitness、Goldfish Swim School of Wicker Park、

The Halal Guys、L & G Restaurant、Planet Fitness、China Ho Restaurant、La Borra Del Cafe Delaware。