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民調：近半芝加哥人 感覺城市非常不安全

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
儘管巡邏警員人數增加，但一項新的調查顯示，多達46%的芝加哥人覺得該城市非常不安全。(芝加哥警局臉書)
儘管巡邏警員人數增加，但一項新的調查顯示，多達46%的芝加哥人覺得該城市非常不安全。(芝加哥警局臉書)

持續增加的槍擊與治安事件，讓越來越多的芝加哥居民對居住環境的安全感日益減低；一份新的調查顯示，將近半數的芝加哥居民，對整個城市的感覺「非常不安全」(very unsafe)，只有不到1/4的芝加哥人對所居住的城市感覺安全，此外，不到三成居民對於住房所在的小區覺得安全，而去年秋天同樣的調查顯示，有45%的民眾對所住小區感到安全。

該調查由「芝加哥指數」(Chicago Index)在去年11月29日到12月20日間進行，受訪對象為703個芝加哥以及庫克郡郊區居民。

調查結果指出，只有9%的民眾將自己所住的小區的安全狀況「很好」(excellent)，另外有24％的人覺得「好」(good)；至於芝市整體治安，24%的受訪者覺得「比較安全」(somewhat safe)或「非常安全」(very safe)，還有30%的人覺得芝加哥「比較不安全」(somewhat unsafe)，而覺得芝城「非常不安全」的受訪者，高達46%。

執行該項調查的公司Polco資深副總裁小林(Michelle Kobayashi)說，該公司在過去五年針對全美333個城鎮，做了類似的調查，平均有79%的受訪者，都覺得自己所居住的小區非常安全，儘管2020年以來，全美各地的犯罪率都呈現上升，但該公司所調查的城市安全度調查中，芝加哥排名一直落後。

小林說，從調查結果中，的確看到大城市的安全評級下降，但跌到50%以下的情況並不多見。

芝加哥2021年謀殺案多達836件，寫下該市1994年以來的新高紀錄，而犯罪率升高引發了芝加哥市市長萊特福特、警察局局長布朗，還有庫克郡司法系統間的互相指責。

根據「芝加哥指數」，去年芝加哥公眾對於各級政府的信任度都明顯降低，去年11月、12月間受訪的民眾中，僅有9%的人感覺「這個城市正朝著正確方向前進」，而去年1到3月及7到9月間所進行的同類調查顯示，當時分別有26%及21％的民眾，支持上述論點。

去年「芝加哥指數」的前三季民調中，萊特福特的支持率很低，而最新一次的調查，更跌到只有15%的受訪者認同她的領導力「優秀」或「不錯」；芝加哥市議會也出現類似的下滑。

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)的支持率更是急遽下降，去年第二季度時她的支持率仍有50%，第三季度跌到41%，第四季度僅剩32％；伊利諾州州長普立茲克情況也差不多，第三季給予他正面評價的受反訪者有67％，而最新的調查，此比率掉到53％。

芝加哥 庫克 指數

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