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梅氏總公所舉辦 2022 年度就職典禮 梅國洲、梅惠明當選新主席

本報芝加哥訊
梅氏總公所舉辦2022年度就職典禮。
梅氏總公所舉辦2022年度就職典禮。

梅氏總公所日前在公所內舉辦2022年度新職員就職典禮，多位宗親不畏疫情的出席了當天的就職儀式。新舊主席在元老梅楹仲、梅卓明的監交下，新主席梅國洲、梅惠明從卸任主席梅國棟、梅英挺手中接過印信，正式宣布就職。兩位新主席依禮齊齊向太祖神像敬酒、上香，敬獻金豬、元寶、生果等拜祭先祖，現場氣氛隆重莊嚴。

當天的就職儀式由前主席梅健添主持，梅健添致詞歡迎宗親們冒著嚴寒出席就職典禮，他表示，十分高興見到各位宗親疫情下健健康康，梅健添聲稱，今年的新科職員，才華橫溢，可謂長江後浪推前浪、承傳梅氏總公所的薪火。他祈願在新會長的帶領下，在宗親的互相扶持下，縱然是在疫情蔓延中，梅氏總公所的族務也必能蒸蒸日上、百尺竿頭更進一步。  

卸任主席國棟、英挺也在致退職詞時表示，他們表示兩年來公所的會務因為疫情的關係而停頓了，但得到宗親們的互相支持與協助，會務依然得到發展，他們呼籲所有的手足一如既往的支持和協助兩位新主席，彼此展望未來、激勵向前。卓明元老勉勵所有的宗親們要遵守總公所的章程，服從當選任內職責，大家必須要團結一致，為梅氏大家族和諧合作，宗親們同心協力、和諧團結的為公所付出努力。

兩位新主席國洲、惠明在僑社廣結人緣、深獲社區各界的表揚與讚譽。當天，兩位新主席均感謝所有同仁對他們的厚愛與支持，他們期望在未來的一年中，與手足們同心同德、維護公所的利益，發揚睦族精神，與社區各組織精誠合作、攜手並進的為促進社區的繁榮興旺、社區安寧付出自己的力量。

圖片：梅氏總公所舉辦2022年度就職典禮。

圖片1：出席就職典禮宗親們合照留念，圖前中為新主席梅國洲與梅惠明（前右3）

梅氏總公所舉辦2022年度新職員就職，梅國洲（左）、梅惠明（右）當選新主席。
梅氏總公所舉辦2022年度新職員就職，梅國洲（左）、梅惠明（右）當選新主席。
出席梅氏總公所舉辦2022年度就職典禮的元老職員合照。
出席梅氏總公所舉辦2022年度就職典禮的元老職員合照。
新舊主席在元老梅楹仲（左三）梅卓明（右）的監交下，新主席梅國洲（左二）、梅惠明（...
新舊主席在元老梅楹仲（左三）梅卓明（右）的監交下，新主席梅國洲（左二）、梅惠明（右二）從卸任主席梅國棟（左）梅英挺（右三）手中接過印信，正式就職。

疫情

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