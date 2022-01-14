我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

芝城華埠迎新春 大紅燈籠高高掛

特派員黃惠玲
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000只太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。(文：特派員黃惠玲，圖：芝加哥福建商會提供)
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000只太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。(文：特派員黃惠玲，圖：芝加哥福建商會提供)

農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000個太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。

福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。

農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，...
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000只太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。(文：特派員黃惠玲，圖：芝加哥福建商會提供)
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，...
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000只太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。(文：特派員黃惠玲，圖：芝加哥福建商會提供)
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，...
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000只太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。(文：特派員黃惠玲，圖：芝加哥福建商會提供)
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，...
農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000只太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。福建商會會長黃寶章(中)、美中餐飲協會會長鄭時坦(右)12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。(文：特派員黃惠玲，圖：芝加哥福建商會提供)

華埠 疫情 低溫

上一則

糖城廣場春節美食文化園遊會 1月29日登場

下一則

老婦千萬遺產贈德拉瓦音樂學院 校史上最大筆

延伸閱讀

芝加哥確診率趨緩 Omicron或將到拐點

芝加哥確診率趨緩 Omicron或將到拐點
疫情飆升 屋崙華埠新春擺街會取消

疫情飆升 屋崙華埠新春擺街會取消
芝加哥謝德水族館砸5億大改造 增建海底隧道

芝加哥謝德水族館砸5億大改造 增建海底隧道
屋崙華埠華裔長者遭攻擊 6路人見義勇為伸援

屋崙華埠華裔長者遭攻擊 6路人見義勇為伸援
支持北京冬奧會 紐約福建社團華埠遊行

支持北京冬奧會 紐約福建社團華埠遊行
華埠就像祖父母…名廚楊玉華：別等失去才珍惜

華埠就像祖父母…名廚楊玉華：別等失去才珍惜

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款