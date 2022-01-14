芝城華埠迎新春 大紅燈籠高高掛

農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000只太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。(文：特派員黃惠玲，圖：芝加哥福建商會提供)

農曆新年即將到來，芝加哥福建商會與美中餐飲協會也展開年度「高掛燈籠迎新春」計畫，福建商會表示，在華埠 商圈掛燈籠，已經是第五年進行，今年預計掛上1000個太陽能燈籠，希望為即將來臨的農曆新年增添年味，也替華埠商圈營造節日氣氛。

福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦12日頂著低溫 ，都加入懸掛燈籠的行動，許多商家與民眾在寒冬與疫情 雙向襲擊下的沮喪與無奈，都在看到紅通通的大燈籠後，感受到格外的溫暖與喜氣。