芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪12日表示，根據分析，民眾感染新冠變種病毒株Omicron 後，最先出現的徵兆幾乎都是「喉嚨痛」，她提到，目前許多染疫後症狀輕微者，在填寫是否有病徵時，回答「喉嚨痛」的最為普遍。

亞瓦迪呼籲，假使有任何流行性感冒或類似流感症狀的人，在沒有接受新冠病毒檢測 前，應假設自己已經確診，「即使只有喉嚨痛，也應該待在家中」，她說她也跟衛生局的員工再三提醒，不管是症狀如何輕微，只要感覺一點點生病時，除非已經接受病毒檢測為陰性，否則就應該自我隔離。

亞瓦迪說，現在大部分完全接種的民眾，在感染後的症狀都不嚴重，很少會出現呼吸困難或連續高燒的情形，雖然這些人不會造成醫療負擔，但卻有將病毒傳播出去的風險，尤其會對其他沒有施打疫苗者帶來很大健康威脅。

根據專家指出，除了喉嚨痛外，還可能出現的染疫徵兆，包括咳嗽、鼻塞、流鼻水及疲倦等，但新的Omicron不會像Delta一樣導致失去味覺與嗅覺。

多久染疫症狀會出現？亞瓦迪說，根據聯邦疾病防治中心 的指導方針，染疫後的第二天到第14天間，都可能是出現病徵的時期，而值得留意的是在症狀未出現前，染疫者就已經具有感染性。

她解釋，染疫後出現症狀前的第一天與第二天，以及出現症狀後的第二到第三天間，是病毒傳染性最強的階段，而在染疫七天後，染疫者病毒大概就已經失去傳染性，因此在病毒量最高的五到七天間，最需要避免外出及與人接觸。

她也提到，一旦出現「呼吸困難」、「胸部持續疼痛或有壓力」、「無法清醒」、「皮膚蒼白、灰色或藍色」，就應該立即就醫。