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後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

伊州ICU剩9% 衛生廳呼籲：快打疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)

新冠病毒變異株Omicron襲捲伊利諾州，該州衛生廳數據顯示，全州重症監護病房(ICU)僅剩9%，寫下疫情爆發以來的最嚴重紀錄，衛生廳表示，目前染疫住院有超過八成完全沒有施打新冠疫苗，而已經完全接種仍住院者，則大部分都沒有在符合施打補強針資格後如期接種第三劑疫苗，統計還顯示，僅0.08%的疫苗接種者染疫住院。

由於住院人數持續上升，全美護士聯盟(The National Nurses United)13日聚集在芝加哥醫療區(1901 W. Harrison St.)，加入爭取護士安全工作與更強保護的全國性行動。

該聯盟主席Zenei Truunfo-Cortez)說，每次大流行期間，護士們對於政府、雇主都只是著眼於「為了企業好，而非為了公共健康好」的情形，感到十分憤怒，身為前線醫療人員的護士，應該獲得更安全的保障。

伊州衛生廳最新數據指出，全州現有7219名染疫住院患者，此數據略低於11日的7353人。12日全州染疫住進重症監護病房的患者有1131人，加上其他疾病住在ICU的數目，全州可用重症監護病床僅剩9%。

衛生廳廳長伊吉克說，疫情在2020年爆發後至今，從來沒有這麼多人染疫住到ICU過，她表示，雖然目前一些指標顯示疫情可能有趨緩跡象，但要百分之百確定疫情高峰已過，仍有待觀察一段時間。

她列出幾項疫情可能有所緩合的數據，包括過去兩周，伊州染疫住院的人數的增長幅度慢慢下降，例如1月1日確診入院增幅達4.75%，而近日此幅度降到0.76％；此外，染疫重症病危的患者，在過去九天都維持在平均1100人左右，沒有惡化趨勢。

伊吉克再度呼籲沒有接種疫苗的民眾盡快施打疫苗，而符合施打補強針資格者，也應把握時間接種，她說，數據顯示，伊州打了疫苗仍染疫住院的比率僅有0.08%，而沒有打疫苗者染疫住院率，比以接種疫苗者高出11倍。

疫苗 疫情 伊州

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