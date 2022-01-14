假造11區區長還款紀錄 芝城橋港區銀行員認罪

11區區長唐信報稅造假案將於2月4日開庭。(本報資料照片)

芝城橋港區「華盛頓聯邦儲蓄 銀行」(Washington Federal Bank for Savings)資深行員曼都哈諾(Alicia Mandujano)，12日於法庭聽證會中承認犯下「陰謀罪，她坦承協助銀行掩蓋挪用6000萬元公款，讓包括11區區長唐信(Patrick Thompson)等人，明明沒有繳付貸款 ，卻在帳面上看起來都有定期還款。

曼都哈諾在視訊法庭上表示，她是聽從該銀行已自殺過世總裁簡巴然(John Gembara)的指示作業，成立於1913年的華盛頓聯邦儲蓄銀行，因涉及龐大資金的業務造假而遭勒令關閉，曼都哈諾也是該宗調查案件中，首位認罪嫌犯。

在曼都哈諾長達27頁的認罪協議中，也包括對唐信的指控，文件顯示，唐信在2011年到2014年間，接受了該銀行三次貸款支票 ，在簡巴然的指示下，其中兩次交給唐信的支票，都超過本金總額，她也供稱，唐信都是直接到銀行從簡巴然手中領取這三張支票。

在拿到貸款後的2012到2017年間，唐信完全沒有支付過每月的貸款還款金額，在此同時，甘巴羅指導曼都哈諾更改銀行帳面紀錄，使其看起來唐信均按期還款。

唐信的辯護律師蓋爾(Chris Gair)對曼都哈諾的認罪協議表示「嚴重誤導」，因為曼都哈諾的審問報告指出，唐信沒有方法知道銀行做了假帳。

根據指出，該銀行的兩名員工，預計也將在唐信審判的2月4日前陸續認罪，唐信目前遭檢方提控「報稅造假」以及「向聯邦存款保險公司(federal Deposit Insurance Corp.，簡稱FDIC)說謊」等刑事罪。

起訴書指出，唐信從銀行取得貸款後，總共只付過一次還款，聯邦2017年關閉華盛頓聯邦儲蓄銀行後，FDIC試圖向唐信催債，而唐信對其貸款償還金額說謊。

起訴書稱，唐信表示自己在2013到2017年間，支付超過17萬的貸款利息，但經調查，華盛頓銀行送交國稅局的利息支付表是偽造的。

唐信是在2015年首度參選11區區長，並順利當選。他也是芝加哥兩位任期最市長的老戴利(Richard J. Daley)與其兒子戴利(Richard M. Daley)的外孫及外甥，其妻子凱瑟琳是橋港區一所學校的副校長，唐信也是牽涉華盛頓聯邦儲備銀行案中最高職位的官員。