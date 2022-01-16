我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

防疫升級 多家連鎖餐飲店限外帶、縮短營業時間

李宗盛「有歌之年」巡迴演唱會 Hard Rock Casino之北印第安納州站 2/12 開唱

本報芝加哥訊
｢有歌之年」演唱會打造多變視覺，李宗盛歌迷們請勿失良機。
｢有歌之年」演唱會打造多變視覺，李宗盛歌迷們請勿失良機。

有“華語流行音樂教父”和“百萬制作人”之稱的台灣歌手、天王巨星李宗盛「有歌之年」美國巡迴演唱會之北印第安納州站將於2月12日晚上9點 (入場8:00PM)在 Hard Rock Live舉行，入場票現正於網站 IEMshowplace.com 熱賣中，票價為：VIP$268、$218、$168、$128.喜愛李宗盛歌聲的觀眾請勿失良機。

作為華語樂壇最具影響力的音樂大師，眾多明星如：周華健、辛曉琪、張信哲、光良、品冠、梁靜茹、五月天、白安與楊宗緯等都曾受到李宗盛的幫助，因此李宗盛被譽為“自20世紀80年代以來，東亞及東南亞最重要的音樂制作人”。其成名作品可以說是數不勝數，包括：《愛的代價》、《真心英雄》、《我是一只小小鳥》、《夢醒時分》、《當愛已成往事》、《領悟》、《傷痕》、《陰天》、《明明白白我的心》、《愛如潮水》、《讓我歡喜讓我憂》、《凡人歌》等。。。

李宗盛自2019年5月24日在蘇州舉辦首場「有歌之年」巡迴演唱會，穿越近31個月，走過紹興、合肥、鎮江、呼和浩特、青島、鞍山、哈爾濱、宜昌、佛山、深圳、石家莊、鄭州、泉州、昆明、長沙、寧波、新加坡、康乃迪克、聖荷西、溫哥華、高雄等城市，李宗盛無可取代以李式經典總讓全球折服，獨特的嗓音魅力更是席捲華語流行樂壇的傳世經典。

現在終於將在2月12日 Hard Rock Casino北印第安納州站與老朋友們見面，在演唱會上，他將重詮釋1989年至2000年之間膾炙人口的曲目，他說過，每次寫歌寫到精疲力盡的時候，他都會告訴自己要好好寫，因為所寫下的每一首歌，都有可能改變一個人的一生，抱著這樣的使命，他感性地說道：「我跟歌者好像命運共同體，幸運在時代留下印記，回憶有哪些歌烙印在記憶當中。」這些歌，觸動了聽歌者內心深處隱藏的那份悸動，如果回憶會慢慢消失，讓李宗盛帶你重回每一首創作的當下，一窺音樂製作歷程與音符背後不為人知的故事。

｢有歌之年」演唱會打造多變視覺，李宗盛歌迷們請勿失良機。請上網 IEMshowplace.com，提早購買演唱會門票。并將于2/12/2022 ( 六) 晚上9:00PM 開唱。

印第安納州 新加坡 東南亞

上一則

2022年慶祝法寶節 臘八粥結緣與讀書發表會

延伸閱讀

體罰沖冷水 伊州狠心媽媽凍死6歲兒棄屍

體罰沖冷水 伊州狠心媽媽凍死6歲兒棄屍
徐若瑄不甩蕾宏風波 5月演唱會照常辦

徐若瑄不甩蕾宏風波 5月演唱會照常辦
大西洋城賭場營收跌 仍看好前景

大西洋城賭場營收跌 仍看好前景
情歌王子蘇永康 貴騰大賭場2022深情獻唱

情歌王子蘇永康 貴騰大賭場2022深情獻唱
Hard Rock Casino 娛樂中心總裁 Matt Schuffert 率高層為中華會館老人送上圣誕禮物！

Hard Rock Casino 娛樂中心總裁 Matt Schuffert 率高層為中華會館老人送上圣誕禮物！

李宗盛4度攻蛋超緊張 夢到費玉清…嚇醒

李宗盛4度攻蛋超緊張 夢到費玉清…嚇醒

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
約翰繆勒是德州烤肉烹飪史上的傳奇人物。(John Mueller推特)

德州烤肉閻羅王子52歲猝逝 食客悵然若失

2022-01-11 14:46
伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

體罰兒子寒天沖冷水 伊州狠心母凍死6歲童

2022-01-12 11:22
德州眾議員共和黨候選人路德。（Shelley Luther推特）

不應拿稅收補貼未來中共領導人 德州議員候選人挨轟

2022-01-09 21:10

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）