2022年慶祝法寶節 臘八粥結緣與讀書發表會

佛光青年以青年的思維與熱情，展現信仰傳承的未來與希望。

芝加哥 佛光山及芝加哥佛光協會，日前慶祝農曆十二月初八釋迦 牟尼佛成道日，由典座佛學班的學員們精心烹調臘八粥，供養大眾，廣結善緣；並特舉辦慶祝法寶節讀書發表會，分享學習佛法的感知與體證。芝加哥英文分會秘書、具有軍中弘講師資格的 Jon Sallee，更是在美軍基地中熬煮了道地的佛光山臘八粥。在冰天雪地的軍營裡，士兵們手捧著熱氣騰騰的臘八粥，感受著佛教的慈悲與勇氣。

芝加哥佛光山住持覺麟法師向大眾開示：法寶節是佛陀開悟成道日，大家用自己的體會、體證，證實了修行、學佛的進度；是自利利他；更是人間佛教菩薩行。煮臘八粥是緣起法的體現。在廚房的工作，繁雜又辛苦，不要揀擇、不要有分別心，因為修行在生活中。以供養菩薩心腸，來供養大眾；以無相精神，做出三德六味的禪心料理。

在過去的一年中，芝加哥各大主流媒體如：世界日報、美中新聞、芝加哥時報、星島日報、神州傳媒，刊載了131次芝加哥佛光山在慈善教育 、文化修持等方面的活動報道。服務社會，淨化人心。在法寶節的當天，道場也將臘八粥從到新聞工作者的手中，以人為本，分享佛法智慧。

芝加哥佛光協會在次日舉辦慶祝法寶節讀書發表會，協會會長周邁平致詞表示，讀書不只是閱讀書本，更是讀人、讀事、讀理、讀社會，希望大家透過讀書找到智慧的明燈！會員們分享星雲大師著《佛法真義》的心得體會。第一分會以「四經中四不」之體悟為發表，周邁平分享不變隨緣，隨緣不變的生活。恰是竹密不妨流水過，山高豈礙白雲飛的寫照。謝芳媛不念舊惡，記善不記惡；崔萍燕分享不請之友，主動付出；劉櫻雪的不忘初心，方得始終，都給大家留下了深刻印象。

第二分會由王克英以《佛法真義》中「心如工廠」、馮漢忠以「老病死生」、倪碧琳以「懺悔」及李魯燕《貧僧有話要說》讀後體會，從不同角度，分享佛法智慧。第三分會孫偉銘、杜堡惜、馮錦秀、王詩雅、郭麗雲及Jenny Mitchell等六人，以連鎖交流與主持人以互動模式發表了如何運用六度的實踐在生活中，會長並以大師蒼勁有力的「六度」一筆字，呈現給與會大眾，映出佛光人學佛的堅定信仰和清淨心。

英文分會會員Annie Chen、Dean Isensee、Steve Haverkos、Vanessa Kwok發表《佛光學》的讀書心得，呈現佛教本土化的努力成果。佛光青年Celine Wang、Karen Wang、David Wang以青年的思維與熱情，講述日日是好日與慈悲喜捨的生活理念，展現信仰傳承的未來與希望。(人間社李性銘 、孫偉銘供稿)。