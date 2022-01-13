芝加哥謝德水族館砸5億大改造 增建海底隧道

謝德水族館的改造計畫中，包括新建一座容量19萬加侖的玻璃水族館，走在下方宛如經過海底燧道。(謝德水族館提供)

芝加哥 謝德水族館(Shedd Aquarium)10日宣布，今年起到2030年，將投資 5億元全面改造水族館，第一階段將對內部設計進行大規模裝修，包括打造全新的海底隧道，預計今年秋季動工，2026年完成，施工期間，水族館將保持開放。

謝德水族館表示，這項整建工程為該館的「百年承諾」計畫，在第一階段完工後將隨即推出第二階段改造。

為期八年的改造工程，將重新打造該館成為最現代化與創新的水族館，其中包括增強互動與身臨其境的展覽，此外，也將通過研究與科學，來因應全球野生動物危機的需求。

謝德水族館創館後，曾進行過兩次大改造，包括1991年興建了現在的海洋館，2003年又增加野生珊瑚館(Wild Reef)，不過，新的八年改造計畫，不會再擴大展場，目前水族館面積為45萬平方呎。

新改造計畫中的大部分預算 ，將用在第一階段的工程，主要為更新內部原始標誌性建築，包括將現有的六處歷史性藝廊現代化，強化現有動物的棲息環境，重新恢復不會阻擋芝加哥天際線的原始設計窗戶，以及改造公共空間與設施。

其他的主要變化，還包括把科學與教育實驗室班到一樓主樓層，禮品店移到主入口區，創建一個連接水族館與海洋館間的隧道，而隧道上方將打造成全玻璃的大型水族箱，讓遊客進入時可以彷彿在「海底漫步」，該水族箱預計長35呎，容量達19萬加侖。

九萬加侖的的野生珊瑚區，也將進行改造，但細節仍未公布。

謝德水族館由Graham、Anderson、Probst & White設計，1929年動工興建，1930年開幕啟用，該館養殖了超過2萬5000種水族動物，在過去20年間，平均每年吸引190萬訪客前往參觀，每年為芝加哥帶來3.6億的經濟效益。