體罰沖冷水 伊州狠心媽媽凍死6歲兒棄屍

伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

印第安納州湖郡(Lake County)法醫11日表示，日前在蓋瑞市(Gary)發現的六歲男童達馬利派瑞(Damari Perry)棄屍，經解剖檢驗，其死因為體溫過低；檢察官 指出，該名男童死前遭母親詹妮派瑞(Jannie M. Perry，38歲)處罰站在浴室蓮蓬頭下沖冷水許久，之後出現嘔吐、失去反應情形，但家人非但未將其送醫，反而商量如何處理屍體。

該案發生時間為去年12月29日，根據檢察官表示，居住在伊利諾州的詹妮，日前曾跟親戚提到，兒子達馬利因為做了一些行為必須接受處罰，因此命令他到浴室沖冷水，經過一段頗長時間後，詹妮發現達馬利有嘔吐情形且失去反應，她沒有撥打救護電話，而是與20歲的大兒子傑洛米派瑞(Jeremiah Perry)一起商量如何處理屍體，接著把達馬利帶到印州棄屍。

達馬利死後，詹妮於1月5日向芝城 北郊的史考基警局謊報兒子失蹤，警方與聯邦調查局開始展開搜尋行動。

調查人員指出，達馬利的屍體在1月7日於靠近印州蓋瑞一處廢棄房屋附近被發現，屍體外層包著塑膠垃圾袋；法醫稱，看得出有人在達馬利死後企圖予以焚燒屍體。經過解剖，該名幼童死者身體核心溫度及低、內臟部分已經凍結，法醫由此判斷達馬利是因體溫過低致死。

檢方已經將死者母親提控一級謀殺罪，而曾協助詹妮處理屍體的兩名兒子也因「藏匿屍體」遭到控罪。

伊州 兒童與家庭服務廳發言人麥卡菲瑞(Bill McCaffrey)說，根據紀錄，詹妮於2014年因為一宗虐待兒童調查，而失去子女的監護權，也因此導致詹妮於2015年12月30日生下達馬利後，嬰兒很快被送到寄養家庭扶養，不過，詹妮後來在2017年獲得法院允許拿回子女監護權。