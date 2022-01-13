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教師短缺 伊州學校染疫隔離天數縮為5天

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥小村區的Spry小學的約半數教師都在居家隔離，學校因此宣布本周都將停課。(芝加哥教師工會臉書)
芝加哥小村區的Spry小學的約半數教師都在居家隔離，學校因此宣布本周都將停課。(芝加哥教師工會臉書)

由於染疫人數激增，伊利諾州學校教師因此出現人力短缺，為了確保課程進行，原未列入「隔離天數減為五天」範圍的各級學校，即日起也適用「隔離天數由十天減至五天」的防疫指導方針。

伊州衛生廳與教育委員會之前曾聯合表示，聯邦疾病防治中心建議縮減隔離天數的防疫指導原則，只適用於公眾，各級學校則不受新的隔離規定影響；不過，隨著確診人數不斷上升，伊州教委會改變了先前的作法。

教委會表示，新的隔離五天防疫指導，適用於所有幼稚園到12年級的公立與私立學校，且立即生效；新規表明，學校學生、教職員如果確診的話，無論是否已經施打疫苗，至少須居家隔離五天，最多不超過十天。

教委會表示，如果染疫者無症狀，未服藥的24小時不發燒、不嘔吐也不腹瀉的情況下，五天後即可返回學校，此外，檢測陽性的學生、教職員在返回學校後，前五天均需隨時戴著口罩

伊州教師聯合會(Illinois Federation of Teachers)主席蒙哥馬利(Dan Montgomery)說，這項新規令人沮喪，「教師應該受邀參與評估是否縮短隔離天數」，他說，新的指導方針很難維持長久，因為這些都是在假設口罩品質最佳、每個人保持六呎距離的情況下，才能保證病毒不會擴散。

疫情造成許多學校教職員因為確診或接觸染疫者而必須隔離，不少學校的人力配置也陷入窘境，芝加哥小村區的John Spry小學就有半數教職員在隔離中，該校18個班級中，多達15個班級因為有病例而接受隔離，學校11日宣布，至少到本周為止，學校都必須暫停上課。

防疫 伊州 口罩

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