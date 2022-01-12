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芝150萬個KN95口罩 區長辦公室免費索取

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市訂購150萬個KN95口罩，即日起陸續在各區長辦公室可領取。(芝加哥衛生局提供)
芝市訂購150萬個KN95口罩，即日起陸續在各區長辦公室可領取。(芝加哥衛生局提供)

芝加哥緊急管理辦公室(The Chicago Office of Emergency Management)與衛生局11日聯合表示，已經採購了150萬個KN95口罩分發給有需要的市民，這些口罩陸續送到50個區的區長辦公室以及一些社區組織，市民可直接與區長辦公室聯繫免費索取。

許多華人聚居的11區區長唐信辦公室，也公布了索取口罩的地點與方式，根據該辦公室公告，12日到14日中午12時到下午4時30分，可直接到唐信辦公室領取口罩，地址：3659 S. Halsted St. Chicago, IL 60609，民眾前往時，記得攜帶身分證件，且居住地址必須在11區範圍，每個家庭可領取一盒KN95，先到先得。

25區區長盧漢士辦公室也公告指出，有需要領取KN95口罩的25區居民，請先打電話(773)523-4100或電郵：[email protected]告知。

27區區長伯納特(Walter Burnett)辦公室11日開始發放，一早就有居民前往領取，根據該區長辦公室表示，他們一共收到兩萬個KN95口罩。

衛生局表示，發放KN95口罩，是根據聯邦疾病防治中心建議指出，由於Omicron傳染性強，因此應該使用更好的口罩對抗這種病毒。

口罩 聯邦疾病防治中心 華人

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