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2個月前才打補強針 芝加哥市長確診 出現類似感冒症狀

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特(中)，在宣布確診前，每天忙於視察各單位工作。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥市市長萊特福特(中)，在宣布確診前，每天忙於視察各單位工作。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥市長萊特福持11日表示，她的新冠病毒檢測結果呈陽性，她自稱症狀輕微，只是有些類似感冒的症狀，大致感覺都還良好。在此同時，伊利諾州州長普立茲克上周由於其辦公室的職員染疫，他因為曾與該名員工近距離接觸，因此居家辦公中，根據州長辦公室消息，普立茲克10日檢測結果為陰性。

由於市長10日晚間還出席了芝加哥公校12日將恢復實體課的記者會，當時芝公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Matinez)與萊特福特十分接近，市長確診後，也讓出席記者會的人士紛紛接受檢測。

萊特福特在推特發文公布了此信息，她說自己雖然確診，但身體狀況都仍良好，只是有些類似感冒症狀，她歸功於接種了疫苗及補強針。市長表示，接下來她將在家繼續工作，並遵從聯邦疾病防治中心的隔離指導方針，根據芝市長辦公室指出，萊特福特是在去年11月12日接種補強針。

州長辦公室發言人Jordan Abudayyeh說，該辦公室87名員工都接受了病毒檢測，其中七人確診，辦公室共有21人因為近距離接觸確診者而改成遠距辦公。

伊州11日新增2萬8110人確診新冠肺炎，新增染疫病歿人數為92名，全州檢測陽性率為16.9%。

芝加哥與伊州衛生機構官員11日重申施打疫苗的重要性，官員們表示，目前染疫住院患者，絕大多數都是未接種疫苗的民眾。

芝衛生局局長亞瓦迪11日說，疫苗是防範重症的最佳方法，尤其現在天氣冷，大家待在室內時間長，更加劇了病毒的傳染力，「還沒有打疫苗者，盡快去接種，符合施打補強針者，也盡快去完成接種」。

檢測 疫苗 芝加哥

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