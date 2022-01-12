全美臭蟲之都 芝加哥連兩年奪魁

過去一年民眾旅遊大爆發，入住酒店人數增加，也提高了不小心臭蟲就跟著回家的機率。(特派員黃惠玲／攝影)

美國害蟲防治公司Orkin最新公布的「全美臭蟲(bedbug)最多城市排行榜」顯示，芝加哥 市連續第二年登上冠軍，費城 、紐約則從去年的第12位、第九位，跳升到第二、第三名。

Orkin是根據該公司在各城市滅除臭蟲的數量而做出排名，期間為2020年12月1日到2021年11月30日，這項排名包括了商業大樓與一般住宅。

Orkin指出，過去一年美國各地隨著疫情 一度緩解而旅遊人數大增，臭蟲也搭上這波順風車到處「出遊」，尤其是新冠病毒仍然存在，讓許多人都忘了臭蟲的威脅，該害蟲防治公司表示，坊間酒店幾乎都因為疫情考量，而減少清理房間次數，也普遍面臨人手短缺問題，導致臭蟲沒有受到往年的嚴密監控，而防範臭蟲的關鍵方法就是必須勤快檢查。

2022年的臭蟲最多城市前十名，依序為：芝加哥、費城、紐約、底特律、巴爾的摩、印地安拿波利斯、華府、克利夫蘭、哥倫布、辛辛那提市，其中八到十名均位於俄亥俄州。

Orkin指出，臭蟲可以迅速繁殖，成年雌蟲每天產卵2—5枚，成蟲一生可產卵500只，成蟲大小與蘋果籽差不多，一般臭蟲的身長約3/16吋，顏色從紅色到深棕間，入夜後從躲藏處出來吸取熟睡者血， 而臭蟲非常容易從一個地方轉移到另一個地方，例如隨身行李箱、錢包或其他個人物品，都很容易成為臭蟲的「交通工具」。

Orkin的昆蟲學家霍特爾(Ben Hottel)說，臭蟲是每個人都關注的問題，因為這種昆蟲是「搭便車大師」，民眾一下不小，就可能帶著臭蟲回家，他表示，臭蟲一般隱藏在難以發現的裂縫、細縫之中，因此很難根除。

霍特爾說，今年臭蟲問題可能面臨更多挑戰，因為許多酒店都出現人手短缺，儘管該行業仍然盡力打掃環境，但目前酒店卻比以往任何時候更需要清潔，他提醒入住酒店的房客，也應留意檢查是否有臭蟲蹤跡。

芝加哥在2012年到2016年間，曾經連續名列全美臭蟲最多的城市，而2021年、2022年，芝城又不幸重新登冠。

Orkin提出防範臭蟲建議：

●一般住宅：

─定期檢查是否有臭蟲跡象，白天臭蟲常隱藏在床墊標籤和接縫、踢腳板、床頭板、電源插座和相框背後。

─減少家中的雜亂現象，方便隨時檢查是否有臭蟲。

─二手家具拿回家前須做全面檢查。

●入住酒店：熟記Survey、Lift、Elevate、Examine、Place的S.L.E.E.P.原則：

─Survery：檢查酒店房間是否有蟲害跡象，尤其注意床墊接縫、家具布料和床頭板後是否出現深色小污點。

─Lift：抬起床墊、家具、相框甚至是破損壁紙，檢查是否有臭蟲現身情形。

─Elevate：將行李架高，避免放在床旁後牆壁旁，最好將行李放在浴室或櫥櫃上。

─Examine：返家後應仔細檢查行李，避免將行李存放在床附近。

─Place：將可烘乾衣物全用最高溫烘至少15分鐘。