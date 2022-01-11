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查疫苗卡影響生意 陳氏蟹屋將暫停營業30天

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)
陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

華裔陳國強(Bob Chinn)經營，曾以每天接待多達2500名客人，年收達到2400萬元紀錄，而名列全美收入最高餐館的陳氏蟹屋(Bob Chinn's Crab House)，9日宣布因餐館所在的庫克郡實施查驗疫苗卡規定，為餐廳帶來無法預見的商業環境，不得不暫停外賣與堂食。

該餐館在官網與官方社交媒體公布了暫停營業(1/9-2/7)的消息，餐館聲明表示，新冠肺炎在許多方面都對餐廳帶來影響，「我們計畫利用這次停業機會，重新整理餐廳，更新建築」，餐館也提到，在聖誕、新年的繁忙假期後，也希望趁此給予員工團隊休息機會，「團隊成員及客人的健康、安全，永遠是最重要的」。

陳氏蟹屋即日起停業到2月9日。(陳氏蟹屋官方臉書)
陳氏蟹屋即日起停業到2月9日。(陳氏蟹屋官方臉書)

創立於1983年的陳氏蟹屋，位於芝加哥北郊的威靈市(Wheeling)，可容納7、800名顧客的這家餐館，一直受到消費者喜愛，疫情前幾乎只要在用餐時間前往，偌大的餐廳座無虛席，該餐館主打每日空運新鮮海鮮，儘管經營成功，陳國強卻沒有開設分店，數十年來聚焦經營唯一一家陳氏蟹屋。

與其他餐飲業者一樣，新冠疫情爆發後，陳氏蟹屋也遭遇了重重挑戰，從2020年3月初到這次暫停營業前，該餐廳配合政府防疫規定，至少兩次關閉室內用餐，只維持外賣。

一名忠實的陳氏蟹屋華裔消費者楊海波說，去年2月9日該餐廳重新恢復堂食，但人潮明顯比以往少了許多，「這家餐館的吸引人之處，包括超大型的用餐環境，每次進入餐館經過好幾個用餐區，加上餐館氣氛洋溢度假風，特別讓人感覺開心」。

楊海波說，他以往大概每個月都會去光顧一次陳氏蟹屋，1月7日也才剛跟好幾個朋友前往用餐，不過，當天雖然是周五熱門晚餐時段，但整個餐館內用餐區至少關閉一半，客人不多，與以前的火熱情形，不可同日而語，「沒想到隔天就看到餐館臉書公布了暫停營業信息」。

陳氏蟹屋的新鮮螃蟹深受消費者喜愛。(特派員黃惠玲／攝影)
陳氏蟹屋的新鮮螃蟹深受消費者喜愛。(特派員黃惠玲／攝影)

現年98歲的陳國強，是在59歲時創立了陳氏蟹屋，根據芝加哥的餐飲業銷售調查公司CHD Expert的統計，2010年6月至2011年6月間，全美獨立餐館不包含酒水銷售的營業，陳氏蟹屋以2400萬元高居榜首。

陳國強的父母為中國移民，1982年開辦陳氏蟹屋前，他已經準備退休，但卻在海外旅行中，品嘗到阿拉斯加、澳洲海鮮美食後，產生了經營海鮮餐廳的想法。

後來他說服了夏威夷的海鮮供應商，將海鮮空運送到伊州，還登上阿拉斯加捕蟹船，說服漁民供貨，後來甚至在夏威夷檀香山開了一家海鮮貿易公司，每天將數千磅新鮮海鮮空運到芝加哥，建立了穩定的海鮮供應商渠道，這也成為陳氏海鮮的成功基礎。

陳氏蟹屋9日官宣因疫苗卡查驗命令而決定暫停營業。(陳氏蟹屋官方臉書)
陳氏蟹屋9日官宣因疫苗卡查驗命令而決定暫停營業。(陳氏蟹屋官方臉書)

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