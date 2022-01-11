堂食須出示接種證明 芝餐館雪上加霜

華埠餐館都在店門前張貼須出示疫苗卡，才能在餐館內用餐的提示通知。(特派員黃惠玲／攝影)

包括芝加哥 市、庫克郡在內，從上周起開始實施「出示疫苗 卡才能進入餐館堂食」的新防疫規定，部分餐飲業者說，對於原本就是營業淡季的1月份而言，此規定無疑讓餐飲業雪上加霜，一家墨西哥餐館的業者谷提耶瑞茲(Laura Gutierrez)說，查驗疫苗卡至少讓她的餐館生意掉了八成，而華埠 一家餐館也表示有類似情形。

每年的1月份因為節日剛過，消費者的荷包已經大幅縮水，加上天氣冷，以及新一波Omicron的疫情爆發，都讓餐館業者的新年第一個月面臨重重挑戰，而新的疫苗卡查驗命令，又使餐館營業更加困難。

華埠地區的餐館也多少受到疫苗卡命令的影響，一家飲茶餐廳業主說，大部分的顧客都了解政府該項新的防疫規定，「這群顧客一到餐館就會自動出示疫苗卡」，不過，不少習慣到該餐館吃早茶的老一輩客人，卻因為餐館要求查驗疫苗卡而掉頭就走，「老人家的固定顧客群，在這波疫苗卡命令中，估計減少了八成」。

不過，也有華埠餐館反映，華人顧客都很願意出示疫苗卡，反而一些到華埠的觀光客或外地客，可能因為不了解市府新規定而不願出示疫苗卡，「希望過陣子這種情況會減少一些」。

緊鄰華埠的小村區(Little Village)，一家十分受歡迎墨西哥餐館Nuevo Leon的東主谷提耶瑞茲說，餐館依照芝加哥市府規定，從3日起查驗顧客的疫苗卡，但「一直遭遇不少消費者的拒絕」，谷提耶瑞茲說，「他們的反應出乎我的預料」。

谷提耶瑞茲說，儘管向客人解釋查驗疫苗卡並非針對個人，而是遵照政府規定並加強確保每個人的健康，但還是有不少消費者拒絕出示疫苗卡，「疫苗卡執行第一周，餐館生意至少跌了八成」。

谷提耶瑞茲無奈表示，餐館執行查驗疫苗卡措施，不僅是為了要保護員工與顧客健康，也因為不想收到市府罰單。

根據芝加哥商業事務與消費者保護局(Chicago Business Affairs and Consumer Protection Department)表示，疫苗卡命令執行第一周，該局共收到32份投訴，市府調查後向五家商家發出了10張罰單。