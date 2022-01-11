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芝公校新方案獲共識 12日恢復實體課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝教師工會主席夏爾奇(左二)批市長愚蠢至及。(芝教師工會)
芝教師工會主席夏爾奇(左二)批市長愚蠢至及。(芝教師工會)

芝加哥公校系統(CPS)10日向芝教師工會(CTU)提出新的復課方案，工會於當晚投票通過，33萬名學生將在12日返回學校上實體課。

CTU主席夏爾奇(Jesse Sharkey)10日稍早指責芝市長萊特福特在處理工會與學校重啟等問題時「愚蠢至極」，工會並批評市長「霸凌教師」。

公校與工會因直到9日晚間10時都協商無 果，10日所有學生仍然被迫停課，而10日上午雙方重啟談判，直到晚間8時25分，教師工會宣布同意公校提出的新方案，教師11日重返學校上班，學生則在12日回教室上課。

夏爾奇說，萊特福特說她將毫不留情的起訴每位違規者，「但市長不是檢察官，我們也不是罪犯」，CTU提議本周繼續遠程授課，計畫下周二(18日)恢復實體課，但萊特福特卻要求老師必須立刻返回教室。

萊特福特指控教師工會是在非法罷工，她稱老師們違背了工作，違背了孩子與他們的家人。

普立茲克辦公室也正在想辦法協助解決公校僵局，州長辦公室發言人表示，州長主動表示，可提供該學區30多萬份快篩盒，以及疫苗與口罩，但CPS目前並沒有對此做出回應，發言人說，州長並致電白宮，希望能夠運送更多的快篩盒到芝加哥。

芝加哥公校上周新增1300名成人、1200名學生確診，目前整個學區約有7700名學生、2300名成人因為確診或接觸染疫者而居家隔離，該學區扣除特許學校的學生後，約有29萬多名幼稚園到12年級學生。

公校 學區 芝加哥

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