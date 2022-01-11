我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

芝城確診增 公車、捷運人手缺 候車時間變更長

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
疫情再度肆虐，導致公車、捷運人手不足，等公車與捷運時間也大幅拉長。(特派員黃惠玲／攝影)
疫情再度肆虐，導致公車、捷運人手不足，等公車與捷運時間也大幅拉長。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥運輸局(CTA)10日提出警告，由於公車與捷運均因新冠疫情面臨員工人手不足問題，接下來一段時間，民眾在搭乘公車或捷運列車時，候車時間將比以往更長。

運輸局發出聲明稱，從兩年前新冠疫情爆發以來，運輸局一直盡力使各種公共運輸工具的服務維持正常，然而近日運輸局與其他公司、機構一樣，都面臨員工染疫人數不斷上升的情形，在此同時，也有不少員工因為接觸確診者而必須接受數天的居家隔離。

運輸局表示，由於每天打電話到機構因為確診或接觸染疫者而臨時請假的員工越來越多，導致各公車與捷運路線的服務排班受到影響，最終部分已經訂定的公車或捷運班次，因為無法及時找到替補員工而被迫停開，一旦原訂班次停開，等候公車、捷運的時間就會大幅拉長。

時常搭乘3路公車從華埠附近18街夾密西根大道口到芝加哥千禧公園的通勤族王雯莉說，約兩、三個月前，公車的等待時間就出現大幅拉長的情形，而最近頻率更高，「以前等3路車，交通尖峰時間約10分鐘就來一班，後來要等15到20分鐘稀鬆平常，前幾天更等了將近30分鐘才來一班公車」，王雯莉說，尤其現在天冷，候車時間長真的是折磨。

CTA對於班次臨時改變導致民眾不便致歉，運輸局表示，正在積極招募新的人手加入服務，目標為填補所有職位空缺，有關每天公車、捷運的班次更動，以及其他緊急信息，可隨時上運輸局官網查詢，網址：www.transitchicago。

捷運 疫情 芝加哥

上一則

中佛州僑界 元旦升旗大合唱

下一則

佛州坦帕灣動物園 2隻老虎染疫

延伸閱讀

芝城黃氏宗親會 新一屆職員就職典禮隆重舉行

芝城黃氏宗親會 新一屆職員就職典禮隆重舉行

芝城安良工商會新職員宣誓就職 伍換光、區一平當選新一屆會長

芝城安良工商會新職員宣誓就職 伍換光、區一平當選新一屆會長

芝城教師堅持網課遭拒 「罷課3天」槓市長

芝城教師堅持網課遭拒 「罷課3天」槓市長
越南猛男捷運曬肉拍廣告 「有違風俗」挨罰

越南猛男捷運曬肉拍廣告 「有違風俗」挨罰
25%員工請病假 紐約市清潔局人手再度緊缺 影響收垃圾

25%員工請病假 紐約市清潔局人手再度緊缺 影響收垃圾
超越紐約、洛杉磯 芝城2021年兇殺案冠全美

超越紐約、洛杉磯 芝城2021年兇殺案冠全美

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑