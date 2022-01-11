芝城確診增 公車、捷運人手缺 候車時間變更長

疫情再度肆虐，導致公車、捷運人手不足，等公車與捷運時間也大幅拉長。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 運輸局(CTA)10日提出警告，由於公車與捷運 均因新冠疫情 面臨員工人手不足問題，接下來一段時間，民眾在搭乘公車或捷運列車時，候車時間將比以往更長。

運輸局發出聲明稱，從兩年前新冠疫情爆發以來，運輸局一直盡力使各種公共運輸工具的服務維持正常，然而近日運輸局與其他公司、機構一樣，都面臨員工染疫人數不斷上升的情形，在此同時，也有不少員工因為接觸確診者而必須接受數天的居家隔離。

運輸局表示，由於每天打電話到機構因為確診或接觸染疫者而臨時請假的員工越來越多，導致各公車與捷運路線的服務排班受到影響，最終部分已經訂定的公車或捷運班次，因為無法及時找到替補員工而被迫停開，一旦原訂班次停開，等候公車、捷運的時間就會大幅拉長。

時常搭乘3路公車從華埠附近18街夾密西根大道口到芝加哥千禧公園的通勤族王雯莉說，約兩、三個月前，公車的等待時間就出現大幅拉長的情形，而最近頻率更高，「以前等3路車，交通尖峰時間約10分鐘就來一班，後來要等15到20分鐘稀鬆平常，前幾天更等了將近30分鐘才來一班公車」，王雯莉說，尤其現在天冷，候車時間長真的是折磨。

CTA對於班次臨時改變導致民眾不便致歉，運輸局表示，正在積極招募新的人手加入服務，目標為填補所有職位空缺，有關每天公車、捷運的班次更動，以及其他緊急信息，可隨時上運輸局官網查詢，網址：www.transitchicago。