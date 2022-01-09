世衛組織和 St. Jude 兒童研究醫院共同努力，大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取 有史以來對低收入和中等收入國家兒童癌癥藥物的最大財政承諾

世界衛生组织和St. Jude儿童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital）宣布，計劃建立一个用来大幅增加全世界獲取兒童癌癥藥物的平台。

首个全球兒童癌癥藥物獲取平台将向低收入 和中等收入國家不间斷地提供有質量保證的兒童癌癥藥物。St. Jude將为该平台的启动进行为期六年的2亿美元投资，通过该平台将向参与试点阶段的国家免费提供药品。这是迄今为止对兒童癌症 药物全球努力的最大财政承诺。

世衛 组织总干事谭德塞说：“近十分之九的癌癥兒童生活在低收入和中等收入国家。这些国家癌症患儿的存活率不到30%，而高收入国家的存活率为80%。新平台建立在世卫组织于2018年与St. Jude医院共同发起的全球兒童癌癥倡议的成功基礎之上，将有助于糾正这种不可接受的失衡，并为成千上万面临孩子罹患癌癥的毁灭性现实的父母带来希望”。

可负担、高质量且不间断的兒童癌癥藥物

全世界每年估计有40万名兒童患上癌癥。大多数生活在低收入和中等收入国家的儿童无法持续获得或负担得起癌癥藥物，導致每年近10万名兒童死亡。

新平台的目标是在2022年至2027年间为大约12万名儿童提供安全有效的癌症药物，预计在此之后数年将扩大规模。该平台将提供端到端支持——巩固全球需求以塑造市场；協助各國選擇藥物；制定治療標準；以及建立信息系統，以跟踪提供有效保健的情况并推动創新。

St. Jude研究醫院院长兼首席執行官詹姆斯·唐宁（James R. Downing，醫學博士）說：“St. Jude成立的使命是推進兒童癌癥和其他重大兒科疾病的研究和治療。近60年后，我们与世界衛生組織、伙伴組織和我们的全球聯盟合作者團結合作，擴大對全球兒童的承诺。通过这个平台，我们正在建设基礎設施，以確保世界各地的兒童都能獲得安全的癌癥藥物”。

這一創新方法将通过解决低收入和中等收入国家的藥物供應問題，为獲得癌癥保健開創新局面。藥物供應問題通常會因價格上漲、供應中斷和導致經濟困難的自付費用而变變得復雜。

根據2020年发布的世衛组织非传染性疾病國家能力调查，只有29%的低收入國家报告稱其人口通常可獲得抗癌藥物，而高收入國家为96%。通过整合全球癌癥患兒的需求，新平台将减少因没有獲得授權的交易和國家監管機構能力有限而購買购买伪劣藥品。

St. Jude全球兒科醫學部主席兼執行副院長、St. Jude全球事務主任卡洛斯·罗德里格斯-加林多（Carlos Rodriguez-Galindo，醫學博士）說：“除非我们解决世界上许多地方的癌癥藥物短缺和質量不佳問題，否则用来治愈这些兒童的選擇非常少。醫務人员必须能够獲得符合目前保健标准的抗癌藥物的可靠来源。我们St. Jude醫院與我们在世衛组织的共同創始伙伴以及世界各地的许多重要伙伴一起，可以帮助实现这一目标”。

世衛组织非传染性疾病司司长本特·米克尔森博士（Dr Bente Mikkelsen）补充说:“世懷组织、St. Jude醫院和合作伙伴将不遗余力，使兒童能够按計劃獲得抗癌藥物。世衛組織在現場與各國政府合作提供支持和服务，以确保所有兒童都能獲得盡可能的癌癥治療”。

有12個國家参與的試點階段

在最初两年的試點階段，将通过政府、癌癥中心和已经積極提供癌癥保健的非政府组织参与的过程，向12个國家購買和分發藥物。已經在与各國政府进行討論，以確定将要参加这一試點階段的國家。到2027年底，预计将有50个國家通过该平台獲得兒童癌癥藥物。

國際兒科肿瘤學學會主席凯西·普里查德-琼斯（Kathy Pritchard-Jones）說：“我们期待期待与與St. Jude和世衛組織合作，確保世界各地的所有兒童都能獲得高質量抗癌藥物。该平台正在實現我们2600多名全球會員的夢想”。

国际儿童癌癥協會主席若昂·布拉甘萨（João Bragança）補充說:“無論孩子生活在哪里，癌癥都不应應是死刑判决。通过開發這個平臺，St. Jude正在幫助家庭為他们的孩子獲得救命藥物。通过共同努力，我们可以改变世界各地癌癥患兒的结局”。

持续开展合作

世界衛生組織和St. Jude兒童研究醫院于2018年首次開展合作，当时St. Jude成為首個世衛組織兒童癌癥合作中心，并承诺提供1500万美元用于设立全球兒童癌癥倡议。该倡议支持50多个政府建立和维持当地癌癥規劃，目標是到2030年将存活率提高到60%。该平台与全球倡议协同增效，通过这一新努力开展的活动預計将大大有助于實現倡议目標。

全球兒童癌癥藥物獲取平台是St. Jude六年戰略計劃的一部分，該計劃侧重于通过该機構在研究和患者保健方面的最大投資，在全球范圍内加快重大兒童疾病的进展。

世界降生組織

世界衛生組織（世衛组织）致力于增进所有人的福祉并以科学为准绳。该组织领导和推动開展全球努力，为世界各地每个人提供平等机会，使人人都能过上安全和健康的生活。世衛組織是聯合國系统衛生領域的牵头機構，設有150多个實地办事处，负责汇匯集各國、合作伙伴和民众的力量，在全世界牵头应对突发衛生事件、预防疾病、处理健康问题的根本因素以及扩大人们获得药品和卫生保健服务机会。世卫组织的使命是增进健康，维护世界安全，为弱势人群服务。

就兒童癌癥而言，世卫组织与100多个全球伙伴合作，通过全球兒童癌癥倡议支持各国政府发展高质量的癌癥中心和地区分支机构，以确保对癌癥患兒进行早期准确诊断和有效治疗。世卫组织还制定标准和工具，为规划和实施早期诊断、治療和姑息治療及生存關怀干预提供指導。

欲了解更多信息，请访问世衛組織的癌癥网页或在社交媒体上關注@世衛组织。

St. Jude儿童研究医院

位于美国田纳西州孟菲斯的St. Jude兒童研究医院是研究和治疗兒童癌癥和其他危及生命的兒科疾病的全球领导者。St. Jude是美国国家癌症研究所指定的唯一一家专门针对兒童的综合癌癥中心。自1962年开业以来，St. Jude醫院開發的治療方法已将美國兒童癌癥存活率从20%推高至80%。St. Jude正在扩展其使命，为世界各地的更多兒童提供帮助。2018年，St. Jude和世界卫生组织发起了全球兒童癌癥倡议，旨在到2030年将最常见兒童癌癥的存活率提高到60%。St. Jude全球联盟是一个全球网络，其共同愿景是改善全球癌症和血液疾病患兒的保健，提高其存活率。

欲了解更多信息，请訪問www.stjude.org或在社交媒體上關注St. Jude @stjuderesearch。