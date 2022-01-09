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芝加哥中華會館暨全僑舉辦 慶祝2022年元旦及中華會館新舊職員交接典禮

本報芝加哥訊
中華會館舉辦慶祝2022年元旦及中華會館新舊職員交接典禮。
中華會館舉辦慶祝2022年元旦及中華會館新舊職員交接典禮。

芝加哥中華會館（CCBA）暨全僑慶祝2022年元旦及中華會館新舊職員交接典禮日前在會館內隆重舉行。在元旦日，芝城中華會館全體職員以及來賓首先在孔子銅像前舉行升旗儀式以及新年度職員就職典禮。由於疫情嚴峻，應邀出席的嘉賓只限於各社團的董事以及台北經文處姜森處長伉儷、洪中明組長、僑教中心主任劉綏珍、副主任黃士聰、台聯會會長李曼儀、中華會館多位前任主席等百多人，雖然當天天氣寒冷，但現場氛圍充滿熱鬧喜慶。

大會主席陳達偉首先致歡迎詞，他感激大家出席就職典禮。他表示，中華會館在二年來的疫情期間，雖然面對各項困難，但在伍健生主席的帶領下，參事團體與常務董事們的團結一致，將中華會館的會務和老人服務工作做好，受到社區的好評。陳達偉也非常感激所有工作人員與義工們的奉獻與努力。陳達偉還聲稱，有關中華會館將興建老人公寓之事宜，目前已經在籌建中，希望來年向社區公布消息。

中華會館連任主席伍健生帶領新一屆職員包括：中文書記伍換光、西文書記陳莎莎、財務陳偉聖、核數員李源石、項邦珍在芝加哥駐台北經文處處長姜森的監誓下宣誓就職。伍健生在致就職詞時感謝大家的𦲷臨觀禮，他表示，中華會館疫情期間持續為200多位老者提供服務，還經常與芝市警方、社區組織等通力合作，全力維護華埠的治安與促進華埠的繁榮，并將一如既往的為僑胞提供各項服務、以造福僑胞為己任。

姜森處長聲稱，非常榮幸有機會在元旦日見證了歷史。姜森處長表示，中華會館與中華民國的關係有非常深遠的歷史淵源，他勉勵大家一起合作、再創中華百年大業。姜森處長并贊揚中華會館持續的服務唐人街社區和對華文教育推動的精神，姜森處長呼籲僑社各界要團結一致，彼此共同攜手合作。姜森處長最后表示，由於疫情嚴峻，今年元旦日無法一一向所有的公所送上新年的祝福，唯有在此向各界拜年、并送上新年的祝福，等疫情平息之後大家再與大家相聚。

中華會館舉辦慶祝2022年元旦及中華會館新舊職員交接典禮。
中華會館舉辦慶祝2022年元旦及中華會館新舊職員交接典禮。
中華會館新舊職員宣誓就職。
中華會館新舊職員宣誓就職。
出席新舊職員交接典禮嘉賓。
出席新舊職員交接典禮嘉賓。
芝城中華會館主席伍健生（左）從駐芝加哥台北經文處姜森處長（右）手中接過印章。
芝城中華會館主席伍健生（左）從駐芝加哥台北經文處姜森處長（右）手中接過印章。

疫情 華埠 芝加哥

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