芝城黃氏宗親會 新一屆職員就職典禮隆重舉行

芝城黃氏宗親會新一屆職員就職典禮隆重舉行。

芝城 黃氏宗親會日前在會所舉行新一屆職員就職典禮，新任主席黃立仁、副主席黃永深在芝加哥 僑社多位僑團領袖包括華聯會鄭徵主席，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，洪門致公堂陳耀滿監堂，譚建國顧問，伍胥山公所元老伍健生 ，伍煥光元老，伍兆祥主席，伍兆定主席，伍立強主席等的見證下正式就職。當天就職典禮有醒獅助興，場面熱鬧。

就職典禮由全美黃氏副總長黃國銘宣讀黃氏祖訓詞。黃國銘致詞感謝大家的光臨，他表示，黃氏宗親總理事會會一如既往地支持各地分會的會務發展，幫助其解決困難，發揚宗親互幫互助的精神！芝城黃氏宗親會是一個曆史悠久的社團，多年來，宗親會鄉親守望相助、尊老愛幼、支持青年學子學習，為當地社會和華埠 的發展和繁榮、為促進中美友好交往做出了積極的貢獻。

卸任主席黃耀明致辭感謝大家在任內對他的支持，并祝大家新年愉快！新任主席黃立仁和副主席黃永深在致辭時向各位嘉賓表示熱烈歡迎與崇高敬意。他們表示，今天的就職典禮，得到多位全氏弟兄們的大力支持，黃伍一家親，血脈相連，源遠流長。他們將遵循先祖遺訓，團結凝聚宗親力量，在新的一年里將繼續支持華人社區的發展繁榮，繼續為促進芝加哥僑社的和諧團結做出貢獻。