芝赴中旅客 可居家自我健康監測

藥劑師江凱文。(螢幕截圖)

中國駐芝加哥 總領事館僑務組組長張軍鵬6日在一場講座中表示，赴中新規13日啟動後，芝城居民如選在當地受檢，只要登機前七天均避免外出，可繼續在家中監測健康，但如到底特律做登機前第七天檢測 者，則應留在當地自我監測健康直到搭機；同場講座的另一位講員藥劑師江凱文則表示，預防新變種最佳辦法就是接種疫苗 。

美亞健康協會主任劉紅說，針對傳染性強大的Omicron變異病毒株，協會和亞裔健康平權聯盟6日晚間特別推出雲端講座，邀請張軍鵬與藥劑師江凱文分別說明赴中檢測新政策，以及Omicro的預防、隔離與用藥資訊，由於信息實用，吸引超過千人從Zoom和Youtube上線參與。

張軍鵬在會中詳細說明了現階段赴中國航班的情況，也逐一解釋了搭機到中國的各項檢測與防疫規定，他表示，由於芝加哥目前無班機直飛中國，大芝加哥地區民眾都必須前往底特律機場搭乘達美航空班機，因此在檢測新規方面特別需要留意。

他說，新規主要的變化，包括登機前第七天要增加一次核酸檢測，並進行七天健康監測，另一項則是完全接種非滅活疫苗、或者未完全接種、未接種者，則在核酸檢測外，必須增加S蛋白IgM抗體、N蛋白IgM抗體兩項檢測。

張軍鵬表示，目前領區共有三家指定檢測機構，分別是Great Lakes實驗室，及芝加哥的GoPath和Radiance兩家機構。

江凱文在講座中分享了豐富的病毒現況與染疫後如何治療與隔離的信息，他表示，Omicron傳染性高，因此大幅提升了確診人數，連帶住院與死亡數目也持續增加，不過，他說，基本上染疫住院患者中，絕大部分都是沒有接種疫苗的族群，因此要預防新變種的最佳方法，就是趕緊施打疫苗、補強針。

他說，新變種感染後的主要症狀，包括鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、發燒、頭疼、咳嗽，與流感症狀類似，各種病徵出現與持續時間，發燒大約會持續五天，但這次病毒大該都不會燒過華氏39度；喉嚨疼痛則通常在第三天比較嚴重，第五天後症狀會減輕；咳嗽從五天開始會變嚴重，大概會持續兩周，至於鼻塞，流鼻水則持續一周及以上。

江凱文說，上述症狀可能會有起起伏伏，但每次的病況會越來越輕微，他建議如出現這些症狀時，可直接到藥局買止咳藥、退燒藥服用，且盡量避免吃刺激性食物。

至於許多人詢問家中有人染疫時，是否全家都會中標？蔣凱文說，這沒有絕對性，有的人免疫力強，有的人接觸時間短，或是剛打完補強針不久等情況下，也未必會受到感染，不過，他建議家人如染疫居家隔離時，最好使用HEPA空氣濾清器。