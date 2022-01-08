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芝公校家長連署 要求重返教室上課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥公校(CPS)與教師工會(CTU)因是否改上網課無法達成協議，導致公校33萬學生被迫停課三天，部分家長因此發起「讓孩子返校上課」的簽署行動，參與簽名的華裔媽媽馬珍表示，過去一年孩子因為網課學習效果很差，所以兒子符合疫苗接種資格後，馬上帶他施打，「就是為了回教室上課」，現在工會卻提出校園安全，實在缺乏說服力。

西語裔社區合作組織(Hispanic Community Collaborative)共同創辦人查維茲(Vanessa Chavez)說，她有三個兒女就讀芝市普立茲克小學(A.N. Pritzker Elementary School)，在這場公校與工會的戰爭中，家長的聲音受到嚴重忽視。

她表示，雖然Omicron確診暴增，但她對於公校現行的防疫作法很滿意，而教師工會不斷散播不實信息的作法，讓人無法接受。

「希望老師們盡快回到工作崗位」，她說，如果孩子們在接下來幾周都無法返校上課，她很擔心已經上七年級的女兒，會再度於過去一整年網課期間的社交、情感與學習方面掙扎；此外，她說，自己與另一半都得上班，而學校不恢復上課，讓整個家庭都感受到很大壓力。

目前的呼籲學校重開的連署行動(網址：https://reurl.cc/9OZLr8)，已經有將近3000名家長簽名，該簽名稱工會完全不管衛生局官員的專業建議，而讓孩子們陷入學習危機。

支持該項行動的家長伊根(Michelle Egan)說，家長們不能再袖手旁觀，坐視孩子們受教育權利被拒絕。兒子就讀興氏小學的馬珍說，兒子滿12歲的第一天，他就趕緊帶他去打了疫苗，「過去一年兒子在家網課，學習成績明顯退步，好不容易恢復上學，現在打了疫苗的學生也因為教師堅持改上網課而無法上學」，她說，公校與教師都口口聲聲說「為了孩子好」，然而這些舉動卻根本就是在耽誤孩子學習。

教師工會方面則持續向家長、學生推廣「短期遠距教學」的主張，並呼籲家長向區長反映意見，同時也發起請願行動，網址：https://reurl.cc/OpXL09。

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