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芝衛生局長：Omicron高峰或1月中出現

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於Omicron大幅推升確診人數，芝加哥市已經採行進入餐館、健身房須出示疫苗卡的防疫新規。(特派員黃惠玲／攝影)
由於Omicron大幅推升確診人數，芝加哥市已經採行進入餐館、健身房須出示疫苗卡的防疫新規。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州6日新增確診數為4萬4089例，再度打破疫情以來的最高紀錄，芝加哥市同日新增染疫人數也達到歷史高峰4998人，究竟這波由變種病毒株Omicron引起的高速傳染，何時可能緩解？芝衛生局局長亞瓦迪說，她估計這波疫情在1月份達峰頂的機率為九成，但最多確診日是否會出現在1月中旬以前，僅有五成信心。

亞瓦迪說，根據現有的一些數據，著實很難準確估出Omicron引發的疫情何時會達到感染高峰，她說，以首次爆發Omicron感染的南非來說，當地約花了四周時間達到確診高峰，然後又過了幾周染疫人數才明顯下跌。

不過，亞瓦迪分析，南非的情況與其他國家有所不同，包括當地的高感染率、疫苗接種率，以及人口年齡結構等，都與美國及其他國家有差異，整體評估後，她預測最佳情況是芝加哥可能在1月中旬前就達到染疫頂峰。

她個人推測，這波疫情在1月份達最高峰的機率為85%-90%，但是否峰值一定在1月中旬前出現，她只有五成信心。

亞瓦迪說，觀察歐洲、英國甚至紐約市的疫情發展軌跡，就能更準確預測到芝加哥的疫情走向。她表示，歐洲、英國是首波受到Omicron波及的地區，如果這些地方的染疫數減少，那麼芝加哥也應該會跟隨病例增長放緩趨勢，「假使歐洲或紐約市的染疫數，在未來兩周開始下降，那麼芝城的確診，也會在隨後一周內減少。」

芝加哥5日新增確診達4998人，比前一周增長了21%，確診率增至23%，此外，染疫住院人數達112人，新增染疫病歿人數則有11人。

伊州6日再度寫下新增確診4萬4089人的新高紀錄；此外，州長普立茲克辦公室因有職員確診，曾近距離接觸染疫者的普立茲克目前正在居家隔離，首次檢測為陰性，他預計最快到本周日(9日)才會解除隔離。

疫情 芝加哥 Omicron

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