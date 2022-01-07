芝加哥公校與教師互告 33萬學生繼續停課

芝公校表示，CPS已經購置足夠數量的N95口罩，供給有需要的教師、學生使用。(CPS臉書)

芝加哥公校 系統(CPS)與芝教師工會(CTU)因為是否應該改上網課的爭議越演越烈，雙方6日乾脆各自提出告訴，希望阻止對方進一步的要求。由於學校與教師都不願妥協，芝城600所公校33萬學生7日被迫繼續停課。

CPS律師6日向伊利諾州教育勞資關係委員會(Illinois Educational Labor Relations Board)提出要求，希望其組織出面阻止CTU繼續指揮成員不要到校上課，CPS指責教師違法勞工契約，在未獲教委會同意改變上課方式下，逕自決定改成遠距教學。

而CTU的律師則要求州府命令CPS尊重員工的法定權利，不要讓員工在危險的環境與條件下工作，並允許教師們遠程教學。

在學校與老師各說各話同時，芝加哥公校5日受到病毒感染或與確診者接觸而居家隔離的人數，已經累計破萬，其中學生有9000名，教職員也有2300名。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪多次表示，學童在學校染疫導致住院的機率少之又少。

教師工會主席夏爾奇表示，除非公校依照教師要求，讓所有返校師生在回教事前48小時接受檢測 ，並發給每位老師與學生防護等級與N95口罩相同的裝備，否則教師們不會同意返校上課，教師工會原先提出到1月18日前均改成網課。

芝加哥校長協會(Chicago principals association)的一項最新調查指出，芝公校寒假結束後的3日、4日上課期間，全市有超過1/3的公校學生缺席。

校長協會主席拉瑞維爾(Troy LaRaviere)5日表示，芝公校非特許學校共515所，註冊學生人數達29萬名，而在225所學校行政人員參與的調查中，約10萬7000名學生中，有3萬6500位學生在開學的前兩天未到校上課，缺席率約34%。

缺席學生主要集中與24所學校，其中22所學校的學生大多數非裔與西語裔，還有八所學校的缺席率更高達60%。

芝公校執行長馬丁內茲說，3日開學首日約有18%的公校教師告假。

時常批評CPS領導人的拉瑞維爾說，學區沒有妥善規劃寒假後的返校，而嘗試使用新冠檢測來作為緩解疫情的作法，更是導致災難。

他還提到，根據調查顯示，約有半數學校都不滿意現行的清潔消毒狀況，他主張，CPS應該在寒假後先上網課，然後利用這段時間，徹底做好員工安排、深度清潔以及提高檢測能量，再讓師生們安全返校。