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伊州確診及住院數屢創新 ICU病床告急 屍體冷藏櫃出動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)

由於伊利諾州每日確診及染疫住院人數不斷創新紀錄，預計感染病毒致死者也將上升，庫克郡法醫辦公室5日宣布，為避免不幸病逝民眾屍體存放空間不足，即日起已經向各大醫院部署冷藏屍體的貨櫃廂，以在必要時緩解停屍房壓力；而伊州部分疫情嚴峻的郡縣，更出現80多萬居民僅剩六床重症監護病床可用的窘境。

庫克郡緊急管理與區域安全局的發言人Natalia Derevyanny說，該部門已經將車廂送到橡樹草原市(Oak Lawn)的基督醫療中心(Christ Medical Center)、西北郊的Resurrection醫療中心，還有哈維市(Harvey)的英格爾斯紀念醫院(Ingalls Memorial Hospital)；此外，從去年6月就已經放置一輛貨櫃的馬逵特公園(Marquette Park)聖十字醫院，最近又增設了另一輛貨櫃。

從去年年初新冠疫情爆發以來，庫克郡染疫病歿人數累計多達1.3萬人，幾乎占了全州染疫死亡人數2萬8156名中的一半，而該郡上周七天共有254位民眾感染病毒不治，寫下疫苗啟用以來的最高紀錄。

上述情況並不僅限於芝加哥地區，可以說整個伊州都正在面臨相同情形，過去一周，伊州平均每天都有60人死於新冠病毒，這個數字比前一個月高出一倍，不過，比起2020年12月中旬的情況目前還不算太糟， 前年12月伊州平均每天有140多人染疫死亡。

但專家表示，新冠死亡人數一般在大流行過後才會明顯增加，依照目前伊州染疫住院與死亡人數持續上升的趨勢，預估數周後死亡人數也會隨著增加。

過去一周，伊州平均每天新增2萬5000個染疫病例，此數據還不包括許多在家自行檢測的陽性結果；到5日晚間為止，伊州染疫住院人數為7098名，比上一波疫情高峰時的住院人數高出700多人，伊州衛生廳官員表示，新一波染疫住院的患者中，多達九成都是沒有接種疫苗的民眾。

目前染疫住院者中，有超過1119名住進了重症監護病床(ICU)，而現在伊州91％的ICU病床已經有人使用，其中威爾郡(Will County)、肯卡其郡(Kankakee County)地區約80萬位居民中，僅剩六床ICU可用。

伊州衛生官員加強推動民眾接種疫苗，該州五歲及以上居民，現仍有23%未接種疫苗。

伊州 疫苗 疫情

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