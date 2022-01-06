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美國直飛中國 13日起登機前第7天須檢測

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

中國駐芝加哥總領館4日公告指出，由於近期從美國輸入中國的新冠確診病例數大幅上升，從13日開始，將加強從美國直飛中國旅客的防疫規定，其中新增部分，包括「登機前第七日須做核酸檢測」、「自我健康狀況監測」、「已接種滅活疫苗人員雙核酸檢測」等，如無法符合要求者，最好及時重新規畫行程。

駐芝中領館也再次提醒所有在中美間旅行人員，應充分認識跨境旅行高風險，「非必要非緊急，不旅行」，慎重決定旅行。如確需旅行者，務必做好個人防護。

根據中國主管部門最新規定，所有從13日起，自底特律直飛赴華航班的旅客，都應遵照新規。其中幾項新增檢測與規定包括：

●完全接種滅活疫苗者：

1、登機前第七日須在中領館指定的檢測機構中進行首次核酸檢測，如赴中國航班1月17日起飛，採樣時間應為1月10日任意時間。

2、從首次核酸檢測日起，開始為期7天的自我健康監測，按要求如實填寫「自我健康狀況監測表」。

3、登機前48小時內(如到中國班機1月17日起飛，採樣時間可為1月15日、16日、17日)，在指定檢測機構進行兩次核酸檢測。旅客如選擇在底特律Great Lakes實驗室檢測，須進行兩次採樣並使用不同試劑檢測；如選擇在芝加哥檢測，須在GoPath和Radiance兩家指定檢測機構分別檢測。

4、已完整接種滅活疫苗人員，如果又接種了非滅活疫苗，請按照完整接種滅活疫苗人員進行檢測並申請健康碼。

●對於完整接種非滅活疫苗、未接種及未完整接種疫苗者，除上述前兩項規定外，還須在登機前48小時內，在指定檢測機構中任意一家完成核酸、S蛋白IgM抗體、N蛋白IgM抗體檢測。

駐芝中領館也提醒計畫到中國旅客，就近選擇赴華航班，避免搭機中轉造成途中感染。此外，做好行前管理及途中防護，搭機前兩周內應減少外出，避免參加聚集性活動或乘坐公共交通工具。同時也建議乘客登機前第七天首次檢測後至登機前，應在住所隔離，期間除進行登機前48小時檢測外，不要外出前往購物中心、餐館等人員密集場所。

而搭機期間應全程佩戴N95口罩，與相鄰乘客錯開用餐時間，嚴格做好個人防護。

最新版的赴中檢測與其他詳細信息，可查詢駐芝中領館官網：https://reurl.cc/Zr7vMV

檢測 疫苗 中領館

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