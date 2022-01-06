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逾500教職員缺席 伊州46學區5校被迫停課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州第46學區因多達525名教職員告假，導致其中五所學校被迫停課。(46學區臉書)
伊州第46學區因多達525名教職員告假，導致其中五所學校被迫停課。(46學區臉書)

芝加哥公校因為教師工會投票表決改上網課，導致家長、學生無所適從，在此同時，芝城郊區的多個學校因染疫人數不斷增加，已經有越來越多學區被迫取消實體課，改成遠距教學，其中46學區教職員4日告假人數多達525名，迫使該學區內的五所學校因人手不足不得不關閉校園。

伊利諾州第二大學區、芝城北郊艾金市(Elgin)的第46學區旗下共57所學校，教職員人數約有6000人，該學區4日缺席的教職員超過500名，造成其中五所學校人手嚴重短缺，課堂也無法順利上課。

46學區總監桑德斯(Tony Sanders)說，學區一直盡力讓更多的孩子留在學校安全上學，因為在學校遠比讓孩子留在社區更安全，然而實在太多教職員沒有上班，而校方也無法找到足夠的人力替補，最後不得不採取關閉校園的決定，他也向受到影響的家長致歉，同時提到停課的學校暫時也不會提供遠距教學。

該學區學生人數約有3萬6000人，其中六成都是來自低收入家庭，目前暫時關閉的學校，包括Highland、Huff、Parkwood、Ridge Circle等小學，還有Independence Early Learning Center。

其他受到人手短缺而暫停恢復實體上課的學區，還有位於奈爾市(Niles)的第219區，該學區原本3日恢復實體課，但受到教職員人數不夠影響，臨時改採網課教學，預計到1月14日以後才會恢復實體課。

伊州法律規定，伊州學區可在緊急情況下，使用事先核准的網路教學計畫，但最長不能超過五天，伊州教育委員會(Illinois State Board of Education)官員4日表示，學區不應該因為人手短缺而宣布改採網路教學。

教委會總監阿雅拉(Carmen Ayala)說，如果學校遵守口罩令、檢測規定並排除了新冠確診與密切接觸者後，就不應該停止實體課程，因為與學生面對面上課，才是對學生最好的學習方式。

學區 伊州 芝城

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