我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

寒流終於現身 大芝加哥0℉低溫報到

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
寒流來襲，國家氣象局預測最高風速將達45哩。(特派員黃惠玲／攝影)
寒流來襲，國家氣象局預測最高風速將達45哩。(特派員黃惠玲／攝影)

經歷了今年入冬以來最遲出現可測量降雪日，芝加哥的寒冬終於現身了。根據國家氣象局的天氣預測，即日起到這個周末前，大芝加哥地區受新一波冷鋒過境影響，氣溫將跌到華氏零度以下，加上強風吹襲，體感溫度將在華氏零下5到7度，民眾外出應留意保暖。

國家氣象局氣象學家萊瑟伍德(Brian Leatherwood)表示，5日冷鋒橫掃大芝加哥地區，每小時風速平均25到30哩，白天最高氣溫也遽降到10多度，此外，冷空氣也為芝城地區帶來飄雪，他說，強風加上降雪，將影響能見度，不過，5日降雪將不會超過半吋。

庫克郡居民5日上午9時左右，就收到了氣象警報通知，該通知上指出，由於每小時風速預測達到45哩，加上降雪後公路能見度變差，民眾開車外出應留意。

雖然5日氣溫仍有10多度，但因強風吹襲，體感溫度將僅有個位數，甚至到達零度，萊瑟伍德說，寒冷氣候將持續數日，其中洛克福德市(Rockford)的體感溫度，預計將跌到零下5到7度。

6日氣溫仍然停留在個位數，最高不會超過15度，且風勢持續；7日一早氣溫將跌到華氏零度，甚至可能到零下，最高溫約15度。

萊瑟伍德說，預計到周末氣溫才會輕微回升，「所謂回升，是指可望回到結冰點以上」。

降雪 芝加哥 芝城

上一則

逾500教職員缺席 伊州46學區5校被迫停課

下一則

快篩短缺 維州衛生廳籲非必要勿出行

延伸閱讀

新冠檢測需求暴增 不肖業者趁機詐騙 伊州長下令徹查

新冠檢測需求暴增 不肖業者趁機詐騙 伊州長下令徹查
疫情又升溫 新州部分學校改回遠端授課

疫情又升溫 新州部分學校改回遠端授課
海爾子公司GE Appliances 喬州廠投資1.18億、招600人

海爾子公司GE Appliances 喬州廠投資1.18億、招600人
伍德選股眼光獨到 但是今年表現略差

伍德選股眼光獨到 但是今年表現略差
NBA／透納、勒佛特合拿56分 溜馬逆轉勝火箭

NBA／透納、勒佛特合拿56分 溜馬逆轉勝火箭
女股神：中國仍甚具創新力 要加碼先等「塵埃落定」

女股神：中國仍甚具創新力 要加碼先等「塵埃落定」

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪