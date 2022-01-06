寒流終於現身 大芝加哥0℉低溫報到

寒流來襲，國家氣象局預測最高風速將達45哩。(特派員黃惠玲／攝影)

經歷了今年入冬以來最遲出現可測量降雪 日，芝加哥 的寒冬終於現身了。根據國家氣象局的天氣預測，即日起到這個周末前，大芝加哥地區受新一波冷鋒過境影響，氣溫將跌到華氏零度以下，加上強風吹襲，體感溫度將在華氏零下5到7度，民眾外出應留意保暖。

國家氣象局氣象學家萊瑟伍德(Brian Leatherwood)表示，5日冷鋒橫掃大芝加哥地區，每小時風速平均25到30哩，白天最高氣溫也遽降到10多度，此外，冷空氣也為芝城 地區帶來飄雪，他說，強風加上降雪，將影響能見度，不過，5日降雪將不會超過半吋。

庫克郡居民5日上午9時左右，就收到了氣象警報通知，該通知上指出，由於每小時風速預測達到45哩，加上降雪後公路能見度變差，民眾開車外出應留意。

雖然5日氣溫仍有10多度，但因強風吹襲，體感溫度將僅有個位數，甚至到達零度，萊瑟伍德說，寒冷氣候將持續數日，其中洛克福德市(Rockford)的體感溫度，預計將跌到零下5到7度。

6日氣溫仍然停留在個位數，最高不會超過15度，且風勢持續；7日一早氣溫將跌到華氏零度，甚至可能到零下，最高溫約15度。

萊瑟伍德說，預計到周末氣溫才會輕微回升，「所謂回升，是指可望回到結冰點以上」。