偷千元外套被捕 芝加哥56歲慣犯第78次落網

56歲的伯納已經被警察逮捕過78次。(芝加哥警察局)

一名56歲的偷竊慣犯，2日因在芝加哥北密西根購物大道上的高檔百貨公司，偷走一件價值1250元的外套而被逮捕，根據法院紀錄，這名嫌犯已經是第78次被捕，庫克郡法官馬魯比歐(Mary Marubio)對該名慣犯表示，「你根本是司法系統的麻煩，更耗盡司法系統的資源」。

檢察官 指出，56歲的伯納(Andre Burnett)2日到北密大道上的Saks Fifth Avenue百貨公司，直接將陳列架上的一件千元外套拿下後穿在身上，然後大搖大擺的走出店外，檢察官提到，伯納隨身攜帶所謂的「強化包」(booster bag)，這類包主要裝上了鋁箔紙，在經過商店偵測器時可防止警鈴作響。

伯納隨後被到場的警察逮捕，檢察官並以「偷竊零售商 品重罪」提控，而根據其拘捕紀錄顯示，連2日的逮捕計算在內，伯納竟然有高達78次的被捕紀錄，並承認過12項罪刑，其中大多數都是一般偷竊與零售商品偷竊。

擔任伯納公設辯護律師的史莫爾伍德(Courtney Smallwood)說，伯納過去十年在一家糖果工廠擔任季節工人，她並要求法官裁定I-Bonds將其釋放，因伯納並非犯下暴力罪。

伊州 的I-Bonds是指「個人擔保債券」，意味著嫌犯不需支付任何費用就可以保釋，但一旦因未出庭而被捕時，警長辦公室即可執行強制繳交全額保釋金，法官也可勒令不予保釋。

法官馬魯比歐對此請求予以拒絕，但她以該外套價值訂出保釋金為1500元，也就是說伯納只要繳交150元就可以保釋候審，而伊州規定，只要在監獄待一天就可以換算為30元，這也意味著伯納只要關五天即可獲得保釋全案下次開庭日為1月10日。