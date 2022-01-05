新冠檢測需求暴增 不肖業者趁機詐騙 伊州長下令徹查

Omicron肆虐，伊州確診人數暴增，坊間檢測站也人滿為患。(美聯社)

伊利諾州疫情升溫，坊間各檢測 站人滿為患，導致不肖業者有機可乘，伊利諾州州長普立茲克表示，他已經要求州檢察長辦公室立案調查部分違法經營的「快閃檢測站」，包括只檢測不管結果、工作人員未戴口罩 、非法收取檢測費等，一旦違規屬實，一律勒令關閉。

聖誕與新年前夕，各檢測站均湧入大批受檢人潮，然而一些受檢民眾，卻遲遲未收到檢測結果，還有人看到檢測站工作人員口罩沒戴好，甚至有檢測站非法收費，12月28日在芝城35街夾伍德街臨時檢測站受檢的華裔Edward說，他因為要去長輩家參加新年派對，所以前往檢測，沒想到直到4日上午，他都沒有收到檢測結果，「我也寫了電郵詢問，但也未收到回信」。

檢測結果延遲，讓他取消了出席派對，「我知道可能是太多人檢測，但當天工作人員告知最多三天可收到結果，現在已經八天了，還是無消無息」，他表示，其他幾個也去該檢測站受檢的親友，同樣沒有收到檢測結果。

針對上述情形，普立茲克呼籲民眾尋找檢測站時，以州府公布的正規檢測站地點為優先考量，網址：coronavirus.illinois.gov。他也提到，假使到了檢測地點，發現看起來不太可靠時，最好相信自己的直覺。

普立茲克說，一些投機取巧的快閃檢測站所做的事情，「只是把棉花棒放入疫體內，然而民眾檢查樣本的管劑送交實驗室後，是否如期送出結果完全不管」，這種作為引發了重大防疫 漏洞。

他表示，已經將此情況告知州檢察長辦公室，並要求檢察官展開調查，確保民眾權益及防疫效果。

衛生廳廳長伊吉克也提出呼籲，請公眾對於檢測站提高警覺，「有些人正利用這些大幅增加的檢測需求來進行詐騙」，她說，假使對於檢測地點有任何疑問時，可以向工作人員提問，例如「檢測樣本是送交哪一個實驗室進行？」「何時能收到結果？」「結果會從哪裡寄發？」