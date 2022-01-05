天寒地凍好去處 芝加哥多家博物館免費參觀

富地博物館於1、2月間，推出多天免費入場日。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管新冠病毒疫情仍未退散，在芝加哥 天寒地凍的氣候中，參觀博物館 還是許多人最喜歡的休閒活動，包括芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)、芝加哥藝術館(Art Institute of Chicago)、富地博物館(Field Museum)都陸續針對伊利諾州州民提供冬季免費入場的優惠，喜歡逛博物館的民眾，別忘了把握機會前往。

每張門票高達30多元的謝德水族館，將分別在1月13日到17日，還有2月7到11日以及14到18日，推出伊州州民免費入場的優惠活動，不過，受到疫情影響，所有準備前往者，都必須事先上網或打電話預約門票，以利館方控制入場人數，無預約門票者，儘管到了水族館仍將被拒入場。

此外，由於即日起芝加哥執行查驗疫苗 卡的新防疫措施，因此順利預約門票者，凡年滿五歲及以上參觀人士，均要出示疫苗卡，其中16歲及以上者，還要加上身分證供對照疫苗卡個資，；水族館規定兩歲及以上的訪客，全程均須戴上口罩。

水族館預約門票官網：https://reurl.cc/Y96jyn，預約電話：(312)939-2438，水族館提醒，雖然門票免費，但如果是上網預約的話，每個預約將收取3元的手續費。

芝加哥藝術館即日起到3月17日間的每周周間工作日，也將開放給伊州州民免費參觀。藝術館表示，除了現有的展覽外，藝術館預計在2月11日推出古埃及全新藝術展。

目前藝術館每周二、周三休館，因此3月17日前的每州免費入場日包括周一、周四與周五，門票必須透過官網事先預約，網址：https://reurl.cc/02O2Dk。

富地博物館的新年度免費日，包括1月12日、19日、26日，還有2月2日、9日、16日、23日，不過，該博物館的免費門票不能事先預約，而要到現場才能登記領取，詳請可查詢官網：https://reurl.cc/yQgQn6。