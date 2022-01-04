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伊州確診創新高 重症多未打疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州州長普立茲克3日表示，伊州目前染疫住院人數，達到疫情爆發以來的新高，而絕大部分的感染新冠毒的重症病患，都沒有施打疫苗。他也懇請各地醫院，先減少或延期進行非必要手術，以確保醫療資源免於崩潰。

新年假期結束後的上班日，伊州新增2萬866名確診，死亡人數則增加了30個，而上周五(12月31日)伊州更創下單日新增3萬1461確診的史上最高紀錄，1月1日新增降至2萬2298個，2日新增確診則有1萬4570例。伊州七天平均單日新增確診率也推升到疫情以來新高點的17.5%。

截至2日晚間為止，伊州共有6294名新冠確診患者住院治療，其中1086人住進重症監護病房，還有652名患者需靠呼吸機維生。

伊州的疫苗完全施打率為60.63%，過去七天平均每天的接種人數為4萬6775人。

普立茲克重申疫苗的重要性，同時也鼓勵公眾多做檢測，才能即時阻斷病毒傳播。

芝加哥市方面，到12月30日為止，該市平均七天的日增確診高達3940例，比前一個周期的確診平均數增加了42%，此外，染疫住院人數有98名，日增死亡約10人。

對於確診人數不斷增加，芝加哥公校3日如期結束寒假，讓師生返校上實體課的作法，引起芝加哥教師工會的不滿，工會副主席蓋茲說，教師工會計畫4日針對學校不安全而拒絕到教室上課舉行表決。

芝市長萊特福特對此回應稱，「我們能為學生、教職員做的最好事情，就是趕緊去接種疫苗，讓孩子們在學校安全學習與成長」。

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