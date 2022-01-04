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芝堂食須查疫苗卡 執行首日秩序佳

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠一家餐館業者正在檢查消費者疫苗卡。(特派員黃惠玲╱攝影)
華埠一家餐館業者正在檢查消費者疫苗卡。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥市與庫克郡3日起施行防疫新規定，即凡是五歲及以上者進入餐館、健身房等室內營業空間，須由商家、店東查驗疫苗卡才能入內，新法首日上路，大部分人在進入室內時，都遵守規定向商家出示疫苗卡與身分證(16歲及以上)，少部分未接種疫苗或忘記攜帶疫苗卡者，因無法到餐館用餐，有的失望離去，有的則在商家建議下改定外賣。

華埠廣場餐館也配合政府該項防疫新措施，紛紛在門口張貼須出示疫苗卡才能堂食的標示，名軒餐館表示，消費者都很自動出示疫苗卡與身分證，少部分忘記的顧客，在店家提醒後也趕緊拿出相關文件供檢查。

「我覺得新措施很好，至少讓更多容易感染病毒並變成重症的族群受到保障」，與家人一起到名軒飲茶的高美君說，她與家人習慣都把疫苗卡帶在身上，所以沒有覺得特別麻煩。

林肯公園區皮拉提斯俱樂部(Club Pilates)東主費爾普斯(Abby Phelps)說，自從市府宣布要查驗疫苗卡後，該俱樂部就一直提醒會員新防疫措施，為了減少會員每次攜帶疫苗卡的麻煩，該俱樂部提供上傳疫苗卡的服務，「只要上傳一次，以後都不必攜帶疫苗卡了」。

民眾提供查驗的疫苗卡，使用「實體卡」，或從手機出示疫苗卡照片檔，或是下載州府新推出的電子檔健康卡(Smart Health Card)上的二維碼均行得通。

其中伊州衛生廳推出的電子檔疫苗卡，可先上州府衛生廳網站：idphportal.illinois.gov註冊帳號，然後根據網站引導，逐步驗證身分，然後就可以看到自己的疫苗接種紀錄，接著可下載螢幕顯示的疫苗接種二維碼(QR code)。

西北大學醫學院預防科學副主席卡內森(Mercedes Carnethon)說，州府新推出的疫苗二維碼，減少了隨時都要攜帶疫苗卡的麻煩，而且申請過程簡單，公眾可多多利用。

由於州府疫苗二維碼發放，是透過信用審核系統Eeperian查驗身分，因此如果有信用問題或信用遭凍結狀況者，可能在註冊時會遇到困難，如有這些情況者，可到衛生廳網站求助，網址： https://dph.illinois.gov/vaxverify。

華埠餐館門口都張貼了「查驗疫苗卡與戴口罩」的提醒海報。(特派員黃惠玲╱攝影)
華埠餐館門口都張貼了「查驗疫苗卡與戴口罩」的提醒海報。(特派員黃惠玲╱攝影)

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