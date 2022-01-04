芝去年凶殺案近800件 居全美榜首 寫該市25年新高

71歲的華翁謝煥新，為芝加哥去年797名遭謀殺的其中一人，圖為家人在華埠舉行追思會情形。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥 警局發布最新統計指出，2021年芝城死於謀殺的人數高達797人，大幅超越同年度紐約、洛杉磯 等城市的謀殺案件數，更寫下芝加哥25年來的新高紀錄。

警局數據顯示，2021年的該市遭謀殺人數，比2020年多了25人，更比2019年高出299人，還是1996年以來的最高紀錄；該市遭槍擊人數則創下3561人，比2020年多出300人，更比2019年的件數高了1415個。

庫克郡方面，2021年該郡法醫辦公室紀錄遭謀殺人數為834人，比2020年微幅上升。

全美各大城市的謀殺案數量在2021年也都呈現上升趨勢，但芝加哥人數仍然高居全美之冠，連紐約市、洛杉磯遭謀殺人數，均比芝加哥至少少了300名左右。

警察局局長布朗說，過去一年是芝加哥治安的挑戰年，太多民眾死於不必要的槍枝暴力，謀殺案件中有許多都是因為幫派火拼引起槍戰而致死。

布朗試圖分享一些其他比較正面的信息，例如他提到，警局偵破400宗謀殺案，寫下過去20年來的破案新紀錄，此外，他也提到，芝警局2021年所破獲沒收的非法槍枝，高達1萬2088把，比全美其他警局所查獲的非法武器都多，警局還特別成立了「槍枝調查小組」(Gun Investigations Team)，專門阻止非法槍枝流入該市。

另方面，布朗說，雖然凶殺案件激增，但該市的入室竊盜案件數量，卻是60年代中期以來的最低水平。

布朗說，他希望新的一年前幾個月間，將調查暴力犯罪 的警探人數，從目前的1100人增加到1300人，目標為將每名警探處理的案件數，從五件減少到三件。布朗也計畫新年度招募更多的警員加入服務，以落實更多巡邏警力。