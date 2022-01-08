芝加哥華人足球賀歲杯賽圓滿落幕 萬向隊衛冕冠軍，亞軍水牛城以及Teamwork隊第三名

芝加哥香港華協會主辦的芝加哥華人足球賀歲杯比賽成功圓滿。

由芝加哥 香港華協會主辦的2021-2022芝加哥華人足球 賀歲杯比賽於圣誕節長周末在芝加哥西郊 ARC-Athletic Recreation Center (地址：8201 S. Janes Ave. Woodridge,IL 60517) 隆重登場，比賽共有4支球隊參與，包括芝加哥萬向足球俱樂部(Wan Xiang Fc)，水牛城足球俱樂部（Buffalo Grove Fc），Teamwork Fc 足球俱樂部以及 Nwi Red Raven Fc 足球俱樂部參加了賽事。經過一天緊張而激烈的角逐，萬向隊榮獲第一名，亚军是水牛城隊，唐人街 Teamwork 隊獲第三名，而萬向足球隊的賈浩以全場最多入球獲得金靴獎。

當天，香港華協會多位董事出席了剪彩儀式，會長陳健明和名譽會長朱慶龍還作為頒獎嘉賓，向冠亞季軍隊分別頒發獎杯。陳健明表示，希望透過體育競賽活動，提供以球會友、互相切磋交流的平台，也希望芝加哥華人足球賽事可以越辦越好，吸引更多的華人足球愛好者前來參賽，發揚友誼第一，比賽第二的體育精神，凝聚力量，為活躍社區文娛體育活動作貢獻。

本賽事白金贊助商有百佳香港超市集團和 Sushi+旋轉壽司，以及多家金牌贊助商包括：Red Bull，芝加哥亞洲足球協會，名軒粵菜館，AM CENTER,21世紀聯盟地產，舜間攝影室，金牛苑和奇跡廣告等贊助。主辦單位以及賽事的統籌 Danny Louie和 Jason Chooi 對參加比賽的所有隊員以及所有贊助商表示衷心的感謝，希望明年大家繼續支持。