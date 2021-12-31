芝加哥新年度房市 價格上升 漲幅回穩

大芝加哥房市2021年價格上漲，專家預測新的一年房價仍將上升，但漲幅回穩。(美聯社)

房產專家表示，芝加哥 經歷過去一年激烈的房市變化，包括價格上漲、代售房屋的供應量過少，以及低利率 房貸逐漸上升等因素，預測該區房市將在2022年逐步穩定，不過，這並不意味著搶房風潮與高房價 即將結束。

房產仲介公司Coldwell Banker橡樹公園店的副總裁羅伊爾(Tracey Royal)說，房市仍將具有競爭性，但買家至少可以喘口氣。

根據伊州房仲協會(Illinois Association of Realtors)數據，芝加哥大都會區九個郡縣中，今年1月到11月的中位房價為30萬元，比去年同期增長了12%。而房價上升的主要原因之一，是上市房屋數量太少，統計顯示，今年1到11月間的上市房屋數量比去年減少了31%，而成交時間也比去年同期縮短了18%，平均27天就成交。

芝加哥市的獨棟屋今年1到11月的銷售數量超過3萬700件，比去年同期的2萬3795件提高了29%，增幅明顯；而中位成交價格為33萬7500元，比去年同期增加了7%。

芝加哥伊利諾大學房產系系主任麥克米林(Daniel McMillen)表示，明年房價持續上漲的可能性很高，但漲幅不會超過2021年，他說，如果沒有新居民遷入，或者家庭收入並未大幅提高的話，房價不太可能持續攀升。

他也提到，房市的發展情況，很大程度取決於疫情的好壞，假使疫情緩解，那麼就會有更多的房屋上市出售，屆時房源增加，就可以有效舒緩供應短缺問題；此外，隨著勞動力回流，加上建材短缺狀況改善，新建房屋也將陸續恢復到疫情前的水平，然而到時一旦沒有新的居民遷入，新屋建設也不見得會大幅增長。

麥克米林說，在此同時，高通貨膨脹也會導致利率上升，即使貸款利息只有小幅增加，也足以讓一些潛在買家打消購屋念頭，因而緩解了市場的搶房壓力。

鑰匙貸款公司(Key Mortgage Services)總裁莫爾本(Ralph Melbourne)說，目前利率仍保持在低位，雖然利率上升會影響房市，但只要上生幅度緩慢且為漸進式，那麼對於房屋市場帶來的衝擊應該不大。