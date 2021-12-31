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疫情升溫 伊州監理站暫關2周 1月18日重開

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州州務卿懷特29日宣布，由於多個監理站傳出新冠病毒感染病例，為防止疫情擴散，全州所有監理站將從1月3日起關閉到1月17日，在這期間的部分業務，可直接上州務卿官網(ilsos.gov)查詢或線上申請辦理。

懷特說，可以透過州務卿辦公室網站申請的服務，包括「更新汽車牌照貼紙」、「更新駕照或身分證(僅限符合資格者)」、「申請駕照或身分證副本」、「獲取駕駛紀錄」、「送交企業服務文件(如年度報告)」，其中更新駕照與身分證項目，可先致電(217)785-1424確認是否符合資格。

懷特說，暫時關閉監理站兩周，是考慮到新冠確診激增，而員工與公眾的健康與安全非常重要，因此決定減少面對面的服務方式，他表示，監理站預計在1月18日重新開放。

該辦公室的駕駛與車輛服務熱線將繼續開放，電話(800)252-8980，聽障民眾則可電郵[email protected]，或電(312)793-3722。

懷特也提醒，如果伊州駕照、身分證已經過期或即將過期者也不用太過著急，因為他已經把這些證件的有效期，延到明年3月31日。

駕照 疫情 上州

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