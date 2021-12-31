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迎2022 芝施放史上最大規模跨年煙火

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
包括芝加哥海軍碼頭在內，今年芝城跨年煙火將同時在八個地點施放。(海軍碼頭官網)
包括芝加哥海軍碼頭在內，今年芝城跨年煙火將同時在八個地點施放。(海軍碼頭官網)

芝加哥市市長萊特福特宣布，今年31日午夜將恢復舉辦跨年煙火，包括密西根湖畔與芝加哥河沿岸，均可觀賞到這場芝市有史以來的最大規模的跨年煙火施放，她也提到，由於疫情仍在，所有在戶外觀看煙火的民眾，務必戴上口罩並保持安全社交距離。

芝市今年的跨年煙火，將在海軍碼頭、密西根湖畔與芝加哥河沿岸約1.5哩長的範圍內，設置八個燃放點，分別位於：

• Orleans Street Bridge

• LaSalle Street Bridge

• Clark Street Bridge

• Dearborn Street Bridge

• State Street Bridge

• Between Michigan Avenue and Columbus Street

• Between Columbus Street and DuSable Lake Shore Drive

• South of Navy Pier

煙火施放過程將由WGN電視台從當晚11時起實況轉播。有關煙火施放詳情，可查詢：www.nyeblast.com。

其中海軍碼頭的施放點，將對入場民眾查驗疫苗卡，如無法提供疫苗接種證明者，則需提出過去 72 小時內核酸陰性檢測結果，入口處還將進行體溫檢測。此外，無論疫苗接種情況如何，每個人都必須在室內戴口罩。

芝加哥衛生局鼓勵所有符合施打疫苗與接種補強針資格者，儘快接種，因為目前疫苗是保護民眾健康的最佳途徑；已經接種疫苗者，則建議在參加任何聚會、派對前接受病毒檢測，聚會活動後也應接受檢測，藉此保護其他無法施打疫苗或高風險族群的健康。

衛生局說，如果曾經與確診者接觸，或出現任何與新冠病毒、流感症狀者，無論是否接種了疫苗，也不應參加任何新年慶祝及其他聚會，有關如何減少新冠病毒傳播的信息，可查詢市府網站：visitchicago.gov/covid。

疫苗 檢測 芝加哥

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