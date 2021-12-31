伊州300項新法元旦上路 亞裔歷史列入公校課綱

伊州州長普立茲克簽署多項將從2022年開始落實的新法。(州長辦公室)

伊利諾州2022年將近有300項新法，從元旦起生效，除了公眾關注的調高最低時薪外，還包括亞裔 歷史列入該州公立學校課綱、處方藥價格透明化等相關的新法案；此外，被視為美國解放黑奴重要日子「6月節」(Juneteenth)，也將列入國定假日。

部分新年新法如下：

●處方藥價格透明化(Prescription Drug Price Transparency)：這項藥局營業法的修正案，取消了消費者網上查找品牌(name brand)或非品牌專利(generic)處方藥價格的限制，藥局須張貼告示，告知消費者可要求知道品牌或非品牌處方藥的價格差異，藉此根據支付能力做出選擇。

●學生心理健康假(Student Mental Health Days)：新法將允許伊州 學生，因為心理或行為健康的理由向學校請假，每學年最多可請五天假，藉此保障學生心理健康。

●禁止學校歧視 髮型(No More Hair Discrimination in Schools)：此法源自於芝加哥一名就讀學前班的四歲孩童，他因為扎辮子而在學校受到歧視，其母親因此推動相關立法，受到此行動啟發，州長普立茲克簽署通過該法，新法案並要求伊州教育委員會需向學校提供有關保護髮型的教育材料。

●亞裔歷史列入公校課綱：規定伊州公立從小學到高中，必須將亞裔歷史以及亞裔對伊州、美國的貢獻列為必教課程。

●6月節為國定假日(Juneteenth Officially becomes a Holiday)：慶祝美國奴隸制度結束的6月節，將成為伊州國定假日，普立茲克簽署該法時表示，1865年6月19日這天，遭奴役的非裔美國人從此恢復自由身，新年起這一天在伊州將命名為「國家自由日」。

●海利法(Hayli's Law)：12歲的肯卡其郡居民海利.馬丁內茲(Hayli Martinez)因在住家附近擺攤賣檸檬水，遭衛生官員勒令關閉，經議會推動，新法規定16歲以下販售檸檬水、飲料者，不再受到衛生機構監管或命令關閉，此法也禁止這些孩童賣檸檬水時，須先取得營業許可。

●大學入學的標準測試成績改為彈性提交(Standardized Testing Optional)：為增加來自不同社經背景的學生入學人數，新法要求該州公立大學不能硬性要求學生提供AC或SAT成績，這些標準測試成績改為由學生自行決定是否提交。

●民眾死亡後自動終止公共事業的合同(Free from Fees after Losing a Loved One)：新法取消已故居民的水電瓦斯等公共事業合同，意味著不會再收取亡故者的相關費用。

所有新年新法，可查議會官網，網址：https://is.gd/0zKXyR。