伊州兒童染疫住院上周飆155% 官員急呼籲：快接種

全美各地感染新冠病毒住院的孩童普遍增加，其中又以伊利諾州、佛羅里達州、新澤西州、紐約州 與俄亥俄州 最多；伊州 衛生廳表示，該州染疫住院者遍布各個年齡層，而近來節日期間，包括孩童在內，送到急診室的人數也明顯增加。

根據NBC電視台分析聯邦衛福部的統計資料指出，全美至少有12州的孩童染疫住院率上升，而伊州、佛州、新州、俄州與紐約州的病例尤其多。但該統計未說明這些染疫住院孩童是否已經施打疫苗。

數據顯示，芝加哥市17歲以下的孩童染疫住院率，上周激增155%；伊州衛生廳廳長伊吉克說，該州正密切關注這些數據，她說，許多醫生也向她提到兒童確診入院的人數正在增加中。

伊吉克說，一旦該州兒童染疫住院人數持續提高，恐將影響該州醫院照顧重症兒童的能力，「此情況令人擔憂」，她也呼籲公眾提高警覺，加強關注孩童健康，尤其應盡快帶著符合施打新冠疫苗資格的兒童接種，以減少萬一染疫後的健康風險。

雖然伊州在全美兒童染疫住院人數最高州中名列前茅，但伊吉克說，伊州仍然還不到緊急狀態，她說，目前伊州每日住院病例平均增加500人，「的確數字正在上升，但兒科醫院的可用床位還在可接受範圍」。

另一方面，由於伊州日增染疫人數28日又寫下超過兩萬的新紀錄，包括北岸大學醫療系統(NorthShore University Health System)、佛藍西斯卡醫療中心(The Franciscan Health South Suburban Chicago Divisioin)、愛德華安畝赫斯特醫院(Edward Elmhurst Health)等，都陸續宣布即日起採取訪客限制，防範病毒侵入醫院。

其中佛藍西斯卡醫療中心表示，該醫院重症病房的七成患者，都是感染了新冠病毒，而其中更多達三成必須仰賴呼吸機維生。